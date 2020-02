Uno de los encuentros más memorables de Dolph Ziggler en la década pasada se produjo cuando derrotó a Luke Harper en una lucha de escaleras en el PPV de TLC 2014 para ganar el Campeonato Intercontinental WWE. También compitió en seis luchas de escalera de Money In The Bank, así como en otras dos luchas multitudinarias de escalera con el Campeonato Intercontinental en juego en WrestleMania.

Otro combate de escalera notable que involucró a Ziggler tuvo lugar en TLC 2012 cuando derrotó a John Cena en el evento estelar para retener su maletín Money In The Bank.

Por increíble que parezca, Dolph Ziggler detesta las luchas de escaleras en WWE porque le tiene miedo a las alturas. Esto, a pesar de que el dos veces campeón del mundo ha participado en un total de 12 luchas de escaleras a lo largo de su carrera en WWE, y su más reciente encuentro bajo esta estipulación se produjo en junio de 2017 en el PPV Money In The Bank.

En una sesión de Preguntas y Respuestas que el «Show-off» interactuó con los fanáticos, específicamente respondió a una pregunta (que ya fu eliminada) respecto a cuál de sus luchas odia más, Ziggler dijo que «odia» las luchas de escaleras.

Hate Ladder matches. Im afraid of heights. Probably why I’m the only one who goes up the ladder fast https://t.co/8IzybUTuDj

— Nic Nemeth (@HEELZiggler) February 11, 2020