Recientemente, el talentoso Dolph Ziggler concedió una completa y gran entrevista con el periodista Justin Barrasso de Sports Illustrated, y allí habló acerca de cómo le encantaría luchar nuevamente contra Edge, a quien considera un gran luchador y su amigo.

► Dolph Ziggler amaría luchar con Edge por decimoctava vez en su carrera

"Esa lucha que tuve con Edge en el Royal Rumble de 2011, fue genial. Yo era un chico que perdía el 99 por ciento del tiempo. No hablaba, Vickie hablaba por mí. Cuando llegamos a la lucha, tuve la suerte de haber viajado y haberme hecho amigo de Adam y Jay (Edge y Christian), Tommy Dreamer y Chris Jericho. Son tan buenos, tan inteligentes, y al yo estar tan cerca de ellos, me volví casi tan inteligente como ellos.

"Tuvimos esa lucha, en la que estaba un tipo que perdía cada semana, en una lucha por el campeonato del mundo ante Edge, y no había una historia cool de fondo. Nunca hice una promo de 10 minutos con la historia de mi vida, nada de eso. Pero construimos algo durante un par de semanas y logramos hacer subir mis posibilidades de ganar a un uno por ciento, y es lo que he hecho en mi carrera por los últimos 15 años.

"Aprendí mucho de Adam durante todos los eventos en vivo en los que estuvimos. Mencioné anteriormente que desearía haber podido hacer muchos House Shows con Mandy, Sonya y Otis porque podría haberles ayudado aún más. Pasar ese tiempo con Adam significó mucho para mí.

"Ya hasta se me olvidó casi por completo cómo se escucha tener fans en un show, pero esa noche en el Rumble abrimos el show con una lucha por el campeonato mundial y la multitud estaba caliente. Todos sabían que iba a perder esa lucha, pero fue de ida y vuelta. La gente estaba segura de lo que iba a pasar, y nadie se sentó durante los últimos 10 minutos. Por mucho que trato de tomar el crédito por todo lo que hago, ahí yo solamente estaba tratando de alcanzar a Adam.

"En aquel entonces pensaba que yo estuve genial, pero luego vi la repetición de la lucha, incluso ahora, y me doy cuenta de que hay un millón de pequeñas cosas de ese combate que me molestan. Pero la reacción de esa multitud, que pasaron de pensar que no podría ganar esa lucha a no saber si iba a convertirme en campeón mundial, es un crédito a lo bueno que es Adam.

"No puedo hablar lo suficientemente bien acerca de Adam, y esa es una de mis luchas absolutamente favoritas, que también tiene que ver con nuestra historia fuera del ring. Si existe la posibilidad de que él y yo podamos enfrentarnos de nuevo en el ring, me encantaría. Adam podría estar en la mejor forma de su vida, lo que nuevamente, al igual que con Randy, es algo que está empezando a molestarme. Están allá afuera haciendo luchas de 45 minutos, haciéndolo genial y luciendo como un millón de dólares. Necesito intensificar mi juego".