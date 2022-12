Dolidze quiere pelear con Chimaev en peso mediano

Roman Dolidze quiere dar la bienvenida a Khamzat Chimaev a la división de peso mediano. Dolidze cree que es el hombre adecuado para el trabajo si Chimaev deja atrás el peso welter para regresar a las 185 libras.

Dolidze (12-1 MMA, 6-1 UFC) llamó a Chimaev luego de su victoria por nocaut técnico sobre Jack Hermansson (23-8 MMA, 10-6 UFC) en la cartelera UFC on ESPN 42 del sábado en Orlando, Florida. Explicó por qué la pelea tiene sentido para los reporteros detrás del escenario.

“Creo que si ya no hace 170 y llega a 185, necesitará un oponente clasificado. Creo que es una buena oportunidad para él estar entre los 10 primeros y (me gustaría) intentarlo. Y para mí, (sería) una buena oportunidad de pelear con un nombre como él.

“Una vez más: conozco a este tipo. Es una buena persona. También lo respeto como luchador, así que quiero pelear contra los mejores nombres del juego. … Es un buen luchador, de alto nivel, pero yo también soy muy buen atleta de alto nivel”.

Dolidze está decidido a convertirse en un elemento básico en el UFC. La llamada de Chimaev tiene la misma razón por la que no lo pensó dos veces antes de pelear contra Hermansson el sábado.

“Estoy aquí solo para pelear contra grandes nombres. Sé que este juego es así. Luchas contra gente sin nombre, no serás un nombre. Si luchas contra personas con nombres, subirás y subirás. Y es por eso que estoy aquí. Me ofrecieron el número 8 y con todo respeto, no sabía quién es, a qué se dedica. Solo dije: ‘Por supuesto que estoy listo’. Solo pregúntale si está listo o no’”.