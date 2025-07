Dolidze cree que merece oponentes de primer nivel

Roman Dolidze cree que merece oponentes de peso mediano de primer nivel.

Preparándose para su tercer evento principal de UFC, Dolidze (15-3 MMA, 9-3 UFC) se enfrentará a Anthony Hernandez en UFC on ESPN 72 en el UFC Apex el 9 de agosto. Actualmente, Dolidze se encuentra un puesto por delante de Hernandez (14-2 MMA, 8-2 UFC) en el puesto número 8 del ranking oficial de peso mediano de la promoción, y cree que es hora de que él y su oponente lleguen a la élite de la división.

« Creo que ambos merecemos mejores peleas, como mínimo entre las 5 mejores. Pero así son las cosas, nunca nos echamos atrás. Estoy listo para lo que sea. Estuve dos meses esperando, me hablaban de (Robert) Whittaker, pero al final, pelearé con ‘Fluffy’. Pero para mí no significa nada, estoy listo para ir».

Dolidze lleva una racha de tres victorias consecutivas, mientras que Hernández suma siete. La competencia ha sido más dura para Dolidze. Con el enfrentamiento contra Hernández, el georgiano reconoce que su cardio podría ser la clave.

«Todo es cuestión de estilo; le encanta luchar con otros. En los primeros asaltos no tiene mucho éxito, pero cuando todos se cansan, él sigue adelante. Es un muy buen atleta. Es un muy buen luchador, pero creo que en el suelo, tengo muy buen jiu-jitsu. Estoy listo para cualquier cosa. No me da miedo luchar con él. Por eso creo que no tengo muchos problemas».