Doc Gallows entra al MLW Battle RIOT VIII

La empresa de lucha libre independiente Major League Wrestling (MLW), ha anunciado a través de sus redes sociales que Doc Gallows luchará en el evento MLW Battle RIOT VII de 40 luchadores, evento que tendrá lugar el 29 de enero en el Osceola Heritage Park Events Center en Kissimmee, Florida.

Esta será la primera aparición de Doc Gallows en Battle RIOT, y no entrará solo. Gallows se une a su compañero de equipo de toda la vida y Buen Hermano, «Machine Gun» Karl Anderson, como uno de los combatientes confirmados en la lucha más grande y caótica del año de MLW.

Con 40 competidores entrando cada 60 segundos, el tiempo lo es todo, y si la fortuna sonríe a los Good Brothers con números de participantes cercanos, el RIOT podría inclinarse repentinamente a su favor. ¿Una ventaja numérica dentro de la locura? Es una propuesta peligrosa para todos los demás en el ring.

Gallows llegó a MLW el otoño pasado junto a Anderson con el objetivo de arrasar en las filas de parejas de MLW, pero Battle RIOT presenta algo aún más grande. El ganador de Battle RIOT tiene una oportunidad garantizada por el Campeonato Mundial de MLW, lo que significa que Gallows podría enfrentarse directamente al Campeón Mundial de MLW, Mads Krule Krugger. Y el caos potencial no termina ahí.

Ya se especula sobre qué podría pasar si Gallows se encuentra cara a cara con uno de los Campeones Mundiales en Parejas de MLW, los Rascacielos: Bishop Dyer o Donovan Dijak. Tamaño imponente. Poder implacable. Sin descalificaciones. Si esas fuerzas colisionan dentro de RIOT, los fans deberían prepararse, porque eso sería nada menos que una pelea en el muelle 6.

Battle RIOT es único en MLW. Dos competidores comienzan el combate y cada 60 segundos entra un nuevo combatiente. Las eliminaciones se realizan por conteo, sumisión o lanzando al oponente por encima de la cuerda superior con ambos pies tocando el suelo. Sin descalificaciones y con cuerpos volando desde todos los ángulos, es el combate más grande, salvaje e impredecible del año.

El 29 de enero, Doc Gallows entra en RIOT, y el ring puede no ser lo suficientemente grande como para contener el daño.