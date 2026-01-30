Doble estándar: ¿Por qué en Arabia Saudita las tenistas sí pueden y las luchadoras de WWE no?

La próxima edición del Royal Rumble, que se celebrará en Arabia Saudita, ha generado un sinfín de críticas entre los fans de WWE. El descontento no sólo responde al choque cultural que supone realizar eventos en el país, sino también al hecho de que dos de los cuatro mayores PLEs —primero el Royal Rumble y el próximo año WrestleMania— se trasladen allí.

Una de las críticas recurrentes hacia los organizadores es el código de vestimenta impuesto a las luchadoras. Para respetar las leyes saudíes, han tenido que sustituir sus trajes de lucha tradicionales por ropa holgada —principalmente camisetas— o, más recientemente, por trajes completos que solo dejan al descubierto las manos. Esto ha generado todo tipo de comentarios y memes, comparando a las luchadoras en una batalla campal con «los Power Rangers en un crossover épico». De hecho, en un episodio de Raw emitido desde Arabia ya tuvimos un adelanto de lo que podría ser el evento, con una batalla campal para definir a la retadora al Campeonato Mundial Femenil, ganada por Iyo Sky.

► ¿En el tenis no hay problema?

Embed from Getty Images

Este tema me llevó a reflexionar tras ver un comercial en ESPN durante mis vacaciones, en el que se anunciaban las finales de la Asociación de Tenis Femenl (WTA), considerada extraoficialmente el quinto Grand Slam del tenis femenil. Lo interesante fue que el evento también tendrá lugar en Riad, la capital de Arabia Saudita, y en las imágenes promocionales las tenistas aparecían compitiendo con su indumentaria deportiva habitual: faldas y tops que dejan brazos y piernas al descubierto.

Embed from Getty Images

¿A qué viene esta comparación? Es sencillo: parece existir una doble vara de medir. Mientras en el tenis se permite a las deportistas competir con su vestimenta usual, en la WWE se les obliga a cubrirse casi por completo, como si llevaran un body de Gatúbela. Recordemos, por ejemplo, la polémica de 2018, cuando en un anuncio sobre el fin de los PPV exclusivos apareció la entonces campeona de SmackDown, Carmella, bailando con su traje de lucha, lo que fue considerado «indecente» por las autoridades saudíes.

Seamos sinceros: muchos organizadores deportivos que llevan eventos a este país negocian con el gobierno para encontrar soluciones que permitan a las atletas competir con la mayor comodidad posible, sin renunciar por completo a su indumentaria característica. Y a quienes alzan la voz solo porque no verán a sus luchadoras favoritas con su vestimenta habitual, permítanm, e decirles que han quedado retratados como simples espectadores que extrañan la era de las Divas, donde primaba más el aspecto físico que la calidad atlética.

Sería un milagro que las luchadoras pudieran competir en Arabia Saudita con la misma libertad de vestuario que las tenistas. Pero lo importante es respetar la cultura del país anfitrión y, de paso, dejar de tratar a las luchadoras como objetos de deseo. El debate no debería centrarse en cuánta piel muestran, sino en garantizar que puedan desarrollar su profesión con dignidad y seguridad, dentro de los marcos que cada contexto permite.