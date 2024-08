El 16 de agosto en SmackDown, #DIY (Tommaso Ciampa y Johnny Gargano) lucharán por primera vez con The Street Profits (Montez Ford y Angelo Dawkins) en un combate para determinar a los nuevos retadores al Campeonato de Parejas de WWE que ostenta The Bloodline.

► #DIY vs. The Street Profits en WWE SmackDown

«El viernes pasado se suponía que sería la mejor noche de mi vida, pero fue la peor noche de mi vida. Perdimos esos títulos, algo por lo que trabajamos toda nuestra carrera, en mi ciudad natal, en Cleveland, Ohio, frente a mi esposa, frente a mi familia, frente a mi hijo. Byron, debes saber que eso te cambia. Te convierte en una persona diferente. The Bloodline tiene algo que nos pertenece. Nuestros nombres siguen en los títulos. Esa es nuestra propiedad. Esta noche, hice una promesa. Hice una promesa a todos de que voy a hacer—no, no, vamos a hacer lo que sea necesario para recuperar nuestra propiedad«, comenta Gargano.

«Mencionaste a The Street Profits. Conocemos a esos chicos desde hace más de una década. Conocí a Angelo Dawkins y Montez Ford antes de que The Street Profits fueran una cosa, y esto aquí es la primera vez. Es para la oportunidad de ser los contendientes número uno por nuestros títulos de parejas de la WWE. ¿Pero sabes cuál es la parte más dulce de todo? Es en Orlando, Florida, donde los Profits y #DIY nos hicimos un nombre en la WWE. Eso se siente diferente, y chicos, Profits, no necesitamos decírselo; ya lo saben. La próxima semana, hagamos lo nuestro, estilo negro y dorado, por primera vez«, dice Ciampa en WWE SmackDown LowDown.

¿#DIY vencerá a The Street Profits?

