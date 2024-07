¿#DIY en WWE SummerSlam 2024?: «Moriría feliz»

Ahora que son Campeones de Parejas de WWE, #DIY quieren no solo reinar sino elevar la división:

«Ser campeones en parejas de la WWE tiene una gran herencia. Crecí soñando con tener esos títulos, y ahora, el hecho de que yo, y diría que probablemente mi mejor amigo, Tommaso Ciampa, tengamos la oportunidad de sostener esos títulos, no solo nos hace felices de ser campeones. Queremos llevar la división de parejas a nuevas alturas. Creemos en la lucha libre en pareja. Creemos en la división de parejas. Creemos firmemente que, como campeones, podemos llevar esto a otro nivel si se nos da la oportunidad«.

Embed from Getty Images

► ¿#DIY en WWE SummerSlam 2024?

Una buena manera de empezar a hacerlo es llevar el título a un Premium Live Event. Por ejemplo, el próximo, SummerSlam, que también es uno de los más importantes del año, y además va a realizarse en Cleveland, la ciudad natal de Johnny Gargano. Por eso moriría feliz si participara:

«Es una de esas cosas en las que, mira, estoy feliz de hacer cualquier cosa. Haría lo que sea en ese estadio. No me importa qué sea, solo quiero hacer algo en ese estadio. Es un sueño de toda la vida para mí. Ya sea defendiendo los títulos de parejas o simplemente saliendo y saludando a la multitud, no me importa. Quiero hacer algo relacionado con la lucha libre en ese estadio. Moriré feliz. Es increíblemente genial. Lo que más espero es ver a toda esta gente viniendo de todas partes del mundo a Cleveland, Ohio. Personas que se preguntan, ‘¿Por qué vamos a Cleveland?’ Y luego llegan a Cleveland y se dan cuenta de que es una ciudad hermosa, llena de gente hermosa y cosas increíbles para hacer«, le dice el campeón a Cageside Seats.

Embed from Getty Images

¿Te gustaría que el Campeonato de Parejas de WWE se disputara en SummerSlam?

Embed from Getty Images