DIY aparecieron en AIW Against The World

Cleveland (Ohio, EEUU) es en estos días capital luchística mundial, a tenor de la celebración de SummerSlam. Y no sólo por el gran evento que produce WWE, sino por albergar otras citas de menor envergadura, como si se tratara de WrestleMania.

No hay ninguna Superestrella de WWE anunciada para alguno de estos shows, como suele ser habitual, pero parece que el gigante estadounidense quiere hacerse notar también durante el fin de semana alternativo, Porque anoche DIY aparecieron sorpresivamente en Against The World, función de Absolute Intense Wrestling (AIW), básicamente, para vender su defensa del Campeonato de Parejas WWE ante The Bloodline hoy.

Encaja, no obstante, la presencia de Johnny Gargano, quien es oriundo de la escena de Ohio y tuvo en AIW uno de sus primeros escenarios competitivos, donde incluso ejerció labores de entrenador hasta su firma con WWE en 2016. Y AIW, sin duda, encantada por su regreso. Seguramente muchos aficionados estén descubriendo ahora a esta promotora.

► Resultados AIW Against The World

Desde el Temple Live Asylum Room de Cleveland, y emitido vía TrillerTV, AIW Against The World dio todo esto de sí.

[Pre-show]

Shawn Mason derrotó a Austin James

[Show principal]

Joseline Navarro derrotó a Rachel Armstrong .

. Dominic Garrini derrotó a Manders .

. SIX-WAY SCRAMBLE: Sam Holloway derrotó a Tre Lamar, Mikey Montgomery, Dex Royal, Tyler Jordan y Dr. Daniel C. Rockingham .

. CAMPEONATO DE PAREJAS AIW: PME (Marino Tenaglia y Philly Collins) (c) derrotaron a Motor City Machine Guns para retener el título .

. Kaplan derrotó a John Wayne Murdoch .

. LUCHA A CUATRO BANDAS: To Infinity And Beyond (Colin Delaney & Cheech) derrotaron a Los Desperados (Arez y Gringo Loco), Bang And Matthews (Davey Bang y August Matthews) y Latinos Most Wanted (Sabin Gauge y Koda Hernandez) .

. Eric Taylor derrotó a Heath .

. CAMPEONATO INTENSE AIW: Wes Barkley (c) derrotó a Anthony Greene para retener el título .

. KENTA derrotó a Isaiah Broner .

. CAMPEONATO ABSOLUTO AIW: Chuck Stone (c) derrotó a Joshua Bishop, Derek Dillinger y Alec Price para retener el título.

