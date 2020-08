¿Dixie Carter salía con luchadores en TNA? Eso dice Booker T

Recientemente, el talentoso AJ Styles acusó a Dixie Carter de arruinar TNA Wrestling. No, no Impact Wrestling, sino TNA, lo que era antes Impact. Y ahora, Booker T ha salido a decir que Dixie Carter se la pasaba saliendo y teniendo relaciones con sus luchadores. Algo que, para ser sinceros, era un "secreto" a voces dentro de la industria luchística, así que probablemente las palabras de Booker T confirman lo que siempre se dijo.

► Dixie Carter, ¿de amoríos con sus luchadores en TNA?

Las explosivas declaraciones se dieron en la más reciente edición de su podcast Hall Of Fame, denominado "Cuentos de la cripta de TNA":

"No sé qué hacía Dixie la mitad del tiempo. Sé que se la pasaba con los chicos en el bar. Cuando tú estás pasando el rato con tus muchachos, el agua puede calentarse. Tú entiendes lo que estoy diciendo. No sé qué estaba haciendo Dixie con TNA, pero parecía que estaba viviendo su sueño de ser una MILF. En serio, hombre. Dixie estaba 'ocupada'.

"Definitivamente, Dixie estaba 'lista para montar'. Siempre estaba ocupándose de su maquillaje, arreglándose y todo eso. No sé cuánto realmente estaba escribiendo ella para el show. Este es el verdadero negocio. Recuerdo una vez que Dixie hizo una gran fiesta. La celebración fue justo después de un show. No había una razón real para hacer una fiesta, pero estábamos teniendo una fiesta justo porque el show se había acabado.

"Ahí fue cuando supe que tenía que salir de TNA, porque era una nave que se iba a hundir muy pronto. Cuando el jefe comienza a mezclarse con el talento haciendo fiestas, pasando el rato y haciendo todo este tipos de cosas, eso es un mal mensaje y un gran error. Los negocios, definitivamente, se convierten en algo secundario. Puedes preguntar cuántas fiestas que yo he hecho en Reality of Wrestling, han sido pocas y en la casa, porque esas dos cosas simplemente no van juntas. Los negocios y el placer simplemente no van de la mano.

"Soy el primero en decir que Dixie Carter estaba tratando de hacer una de las cosas más geniales que alguien alguna vez haya intentado hacer por los muchachos, asegurándoles el trabajo y todo eso. Pero se mezcló con los tiburones, y ahí es donde ocurren los errores. Ella era una persona que tenía un gran corazón y les estaba dando fiestas a los muchachos porque quería que se sintieran bien, pero eso simplemente no funciona así. Además de que ella se estaba involucrando de otra forma con los muchachos".

_____________________________________

Esta noche, acompáñanos en la cobertura en vivo de Friday Night SmackDown, que presentará un encuentro entre Matt Riddle y Sheamus. Además, Jeff Hardy enfrentará a King Corbin.

Recuerda que el domingo 23 de agosto tendremos la mejor cobertura y análisis de SummerSlam 2020. Y un día antes, NXT TakeOver XXX, el nuevo especial de NXT.