El divertido autógrafo de Kevin Owens a fan de WWE

Existen todo tipo de luchadores cuando se trata de relacionarse con los fanáticos con los esperan para saludarlos o conseguir su autógrafo en lugares como aeropuertos. Una vez, alguien le pidió a Paul Heyman que firmara mientras este estaba haciendo pis y «The Wiseman» nunca más se prestó a ello. Otra vez, Sasha Banks comentaba: «Pero cuando estoy en un aeropuerto a las cuatro de la mañana y veo a alguien con una maleta de mano, la abre con cien artículos de cada persona y molesta a todos para conseguir mi firma, y lo veo en eBay, eso no me parece bien». También hay quienes piensan como Bully Ray: «No te preocupes nunca por los fans que te esperan en el aeropuerto a las cinco de la mañana, preocúpate cuando no estén allí«.

► Un autógrafo divertido

Igualmente Kevin Owens ha tenido sus buenos y malos momentos con los fanáticos. En una ocasión, se enojó porque una quiso sacarle una foto a él y a su hija sin pedirle permiso. La vez que nos ocupa ahora nos lleva a un divertido autógrafo que le firmó a otro pidiéndole que no siga a los luchadores con ese objetivo. «KO» lo cuenta en una reciente entrevista en el pódcast Against All Odds:

«Hay uno que no creo que nadie haya encontrado todavía. Simplemente escribí: ‘No nos sigan en el aeropuerto’. Es irónico porque muchas de las personas que hacen eso son las que quieren que les firmen las tarjetas. Ojalá entiendan el mensaje. Queremos mucho a nuestros fanáticos, pero cuando venimos de un vuelo o estamos apresurados para llegar a un lugar, lo último que necesitamos es tener un meet and greet en la zona de recogida de equipaje.»