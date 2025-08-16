El 31 de julio de 2021, WWE anunció el despido de Bray Wyatt vía rescinsión del contrato. Nadie entendía nada y el luchador pasaría un año lejos de la compañía hasta volver para nuevamente impactar, asustar y enamorar a todos.

► El despido de Brayt Wyatt de WWE

Pero su sorprendente salida afectaría al desarrollo del videojuego WWE 2K22. Así lo recuerda la Asociada Líder de Diseño Narrativo de WWE 2K, Andrea Listenberger, quien entonces también era una miembro del equipo creativo de SmackDown, en una reciente entrevista con el editor senior de WrestleZone, Matt Black:

“Recuerdo exactamente dónde estaba cuando Bray fue despedido y mi primera reacción fue: ‘¡Oh, mierda!’ Porque era una historia bastante importante. Y pensamos: ‘Tenemos que girar, tenemos que ver cómo manejar esto.’ Y lo hicimos, pero sinceramente… nunca es divertido tener que reconfigurar una historia.”

De la misma manera, el fallecimiento de Bray Wyatt se notó en WWE 2K25, recuerda también Listenberger:

“Habíamos intentado retomar esa historia previamente. Teníamos planes de traerla de regreso de una manera muy diferente en 2K24. De hecho, habíamos programado grabar nuevo audio con Bray antes de su fallecimiento, para combinarlo con algunas cinemáticas ya existentes y darle un contexto coherente a su personaje en ese momento.

Obviamente, las cosas no resultaron así. Lamentablemente falleció mucho antes de lo esperado, y eso no sucedió. No tenía sentido simplemente insertar sus historias y meter una trama aleatoria de Bray Wyatt en MyRise. Cuando estábamos trabajando en la Isla para el 25, empezamos a hablar de incluir un área de los Wyatt Sicks. No teníamos una idea muy específica de la historia que contaríamos allí. Empezamos a lanzar algunas propuestas y de ahí surgió la idea de usar material de Bray Wyatt, especialmente con lo que los Wyatt Sicks estaban haciendo en televisión: cómo hablaban de Bray, cómo rompían la cuarta pared. Eso venía de las viñetas iniciales de Bo Dallas, Uncle Howdy, y demás. La idea fue: ‘¿Hay algo que podamos hacer en un videojuego que nadie más pueda hacer? ¿Queremos romper la cuarta pared como ellos lo estaban haciendo en TV?’ De ahí nació el concepto, y así comenzó todo.”