El pasado fin de semana, durante el Kickoff Show del evento premium Night of Champions 2025, vimos cómo CM Punk, de manera totalmente inesperada, le puso atención a lo que un fan muy cerca a él le estaba diciendo.

El fanático de Arabia Saudita le pedía que se disculpara por un tuit de hace seis años en donde insultaba a The Miz y le decía que fuera a lamer penes llenos de dinero ensangrentado, esto, en relación con el acuerdo de WWE con Arabia Saudita. CM Punk se disculpó así:

► Las disculpas de CM Punk con un fan y Arabia Saudita habrían sido planeadas por WWE

#CMPunk just apologized for his Blood Covered tweet he made awhile back after being booed out of the building! The fans are still completely hijacking this set | #WWE #WWENOC pic.twitter.com/CLMdz9JzEw pic.twitter.com/IqVq4UgagE — Ringside News: WWE & AEW Wrestling News (@ringsidenews_) June 27, 2025

«Este tipo quiere que me disculpe por un tuit grosero que escribí hace seis años. Oye, en serio, no tuvo absolutamente nada que ver con Arabia Saudita. Me desperté de mal humor y escribí un tuit grosero sobre The Miz. Ya me disculpé con The Miz. Y señor, ¿cómo se llama usted? Muhammad. Muhammad, le pido sinceramente disculpas. Y amo Arabia Saudita».

Dave Meltzer del Wrestling Observer Newsletter crtició la disculpa de CM Punk y dijo que quedaba mal parado:

«CM Punk se disculpó hoy por su tuit relacionado con Arabia Saudí, diciendo que no se refería a Arabia Saudí. No abordó —ni lo haría— otros comentarios que ha hecho a lo largo de los años sobre nunca ir allí. Iba a ser abucheado si no lo hacía. No está claro si se le pidió que lo hiciera o si fue decisión propia, al igual que no sabemos si recibió un bono por ir…

«O si era parte del contrato que firmó, o si había cuestiones de programación, como esta lucha, que solo podía tener en esa fecha. En cualquier caso, queda muy mal parado, pero debido a sus declaraciones pasadas, ya iba a quedar mal participando en el show, y eso se decidió hace mucho tiempo».

Pues bien, ya hay una actualización muy interesante del caso y es que, en la más reciente edición del Wrestling Observer Radio, Meltzer reveló que queda más que claro que el fanático que pidió a Punk disculparse, fue plantado. Es decir, se trató de un actor o de una persona a la que WWE le pagó por interactuar con CM Punk y dar paso a la disculpa. ¿El motivo? Suavizar la mala reputación y los abucheos hacia CM Punk por parte de los fans de Arabia Saudita. Estas fueron sus palabras:

«Eso, obviamente… eso obviamente fue planeado… o sea, eso nunca, ¿sabes a lo que me refiero? Fue… es… es realmente interesante cómo, ya sabes, lo que sea que haya sido, claramente alguien quería que él se disculpara y lo hizo, porque él no es precisamente el tipo de persona que suele disculparse, para empezar.

«Me pareció que quedó fatal… Lo obligaron a disculparse. Triple H dijo algo como, ‘oh, fue muy maduro de su parte disculparse’, y es como… perfecto, pero… ya sabes, lo que sea. Solo pensé que no pudo haber salido peor, pero bueno, es lucha libre, y eso es lo que uno espera».