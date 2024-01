Dirty Dango revela que firmó de nuevo con TNA

Dirty Dango, conocido en WWE como Fandango, continuará trabajando en TNA después de firmar un nuevo contrato. Cuando la empresa está iniciando un nuevo capítulo en su historia y camino a su combate con PCO en Hard to Kill 2024, el veterano luchador comparte esta información en el Paltrocast.

► Dirty Dango renovó con TNA

«Firmé un contrato por un año en enero del ’23, hace aproximadamente un año. Acabo de renovar con otro contrato que vencerá en diciembre [interrupción de audio]. Me propuse luchar hasta los 40 y luego probablemente tomar las cosas con más calma. Como le digo a todo el mundo, es lo que he hecho toda mi vida, no sé cómo no ser luchador.

«Estar en TNA me ha hecho reenamorarme de la lucha libre. Hay tantos chicos y chicas talentosos aquí. Algunos vestuarios te hacen sentir como si fuera una reunión porque conozco a todos desde hace años. Trabajé para TNA en el 2003, así que hay caras que conozco desde hace 20 años. Es uno de los mejores vestuarios en los que he estado. A veces, entras en un vestuario y realmente no conoces a nadie y no es tan divertido. Este es uno de esos vestuarios que disfrutas al volar y ponerte al día con todos».

Dirty Dango volvió a trabajar en TNA en 2022. En 2021 fue despedido de WWE y antes de unirse a la «Impact Zone» estuvo luchando en la NWA o la escena independiente, en la cual continúa activo en la actualidad; de hecho, en ella fueron sus últimos cinco combates, destacando Black Label Pro y Exposure Wrestling Entertainment.

► TNA Hard to Kill 2024

CAMPEONATO MUNDIAL TNA

Alex Shelley (c) vs. Moose

CAMPEONATO KNOCKOUTS TNA

Trinity (c) vs. Jordynne Grace

CAMPEONATO DE LA DIVISIÓN X TNA

Chris Sabin (c) vs. KUSHIDA vs. El Hijo del Vikingo

Knockouts Ultimate X Match

Gisele Shaw vs. Xia Brookside vs. Jody Threat vs. Tasha Steelz vs. Alisha Edwards vs. Dani Luna

Josh Alexander vs. Alex Hammerstone

CAMPEONATO DE PAREJAS TNA

ABC (Ace Austin & Chris Bey) (c) vs. Grizzled Young Veterans (James Drake & Zack Gibson) vs. The Rascalz (Trey Miguel & Zachary Wentz) vs. Mike Bailey & Trent Seven

Hard To Kill Countdown Show

Rich Swann vs. Steve Maclin

CAMPEONATO DE MEDIOS DIGITALES TNA

Tommy Dreamer (c) vs. Crazzy Steve

Dirty Dango (con Alpha Bravo y Oleg Prudius) vs. PCO

Eric Young & Frankie Kazarian vs. Brian Myers & Eddie Edwards