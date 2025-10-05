Director de The Smashing Machine aplaude a The Rock

Benny Safdie, director de The Smashing Machine, habla sobre trabajar con The Rock en la película y de la transformación de la leyenda de la WWE, así como también de dirigir a otros grandes actores; el cineasta (en estas ocasiones junto a su hermano, Joshua) ha colaborado también con Adam Sandler y Robert Pattinson.

► Trabajando con actores de primer nivel

“Es interesante porque puedes conocerlos antes y quieres trabajar con ellos por una razón específica. Cuando conoces a alguien, la percepción que tenías de quiénes son coincide o no con la realidad. Cuando coincide, es lo mejor del mundo. Con Dwayne fue así; había algo en sus ojos con lo que conecté y era real. Lo mismo con Sandler: es un gran tipo. Cuando pasa eso, sabes que podemos lograrlo.”

“Parte del proceso es desarrollar esa relación y acercarte a ellos. En cada película pongo todo como si fuera la última, porque nunca sabes si habrá otra oportunidad. Esa mentalidad es intensa, casi adictiva. Todo puede caer en cualquier momento, así que debes darlo todo.”

“Con The Rock se trata de confianza mutua. Sabía que podía pedirle cualquier cosa y él lo lograría. Por ejemplo, había una escena emocional en la película donde solo quería filmar su espalda. Él entendió perfectamente y lo hizo increíble.”

“Su físico en esta película es una locura. Sabía que necesitaba el tipo de cintura de luchador, los muslos masivos… Le dije: ‘Necesito que te pongas más grande, más voluminoso’. Él entendió exactamente lo que quería porque su cuerpo es muy especial y tuvo que transformarse. Sabía que podía hacerlo.”

“Su actuación es fantástica; es la primera vez que realmente siento que actúa de verdad. Es muy interno, emocional, a veces frustrante, y eso era importante para mostrar que no es fácil vivir con ciertas circunstancias. Es un papel increíble y realmente destaca como actor.”