Dione Barbosa espera convertirse en peleadora a tiempo completo

La peso mosca brasileña Dione Barbosa hace su segunda aparición en el octágono el sábado en UFC Vegas 94, menos de tres meses después de una victoria por decisión sobre Ernesta Kareckaite, reemplazando a Tracy Cortez contra Miranda Maverick en lo que podría ser una oportunidad que le cambie la vida.

Barbosa vivió en California y entrenó con Rafael Cordeiro en Kings MMA antes de mudarse a Las Vegas en junio para vivir más cerca de la sede de UFC y, en última instancia, ahorrar dinero.

“Vivir en California es caro. Trabajé mucho allí. Además de la estructura que te ofrece Las Vegas, tendré que trabajar menos y no dar tantas clases. Me gusta enseñar, pero un peleador solo gana dinero cuando está peleando, y yo daba 20 clases a la semana. Eso es mucho. No podía descansar, era demasiado. No podía hacerle eso a mi carrera. La ventana es demasiado corta, cinco años es mucho tiempo, así que si quiero hacerlo de la manera correcta, tal vez venir a Las Vegas me permita invertir más tiempo en mi carrera”.

Barbosa dijo que enseña menos y descansa más desde que se mudó a Las Vegas, aunque estar en el campamento no le permite ganar dinero extra como instructora de artes marciales.

“No hay dinero que ingrese después de una pelea, así que tuve que dar clases. Dejé de dar clases dos meses antes de la pelea de Río para concentrarme en el entrenamiento, de modo que el dinero que gané fuera suficiente para pagar el alquiler y mi auto, y el dinero se acabó rápido después de la pelea. Si escribes, si continúas con este primer contrato [de UFC] y todos mis gastos en California, simplemente no podría dejar de trabajar.

“Pero hay una diferencia en vivir la vida de un deportista, y tuve que tomar una decisión. Me encantaba vivir en California y entrenar en Kings MMA, pero tenía que pensar en el futuro de mi carrera. Los números no cuadraban. ¿Cuánto tiempo más va a aguantar mi cuerpo esto? Ya no tengo 18 años. Tuve que sopesar todo eso. Tuve que irme. Estaba destrozada, pero mi objetivo principal es ser una peleadora a tiempo completo. Sabía que vivir en Estados Unidos no era fácil, pero es una oportunidad”.

Barbosa tomó la pelea de UFC Vegas 94 solo días después de mudarse a la ciudad y solo decidirá su próximo hogar después de este fin de semana, por lo que su corto campamento se realizó en el UFC Performance Institute con el entrenador Matheus Naccache y sus habituales entrenadores de lucha y grappling.