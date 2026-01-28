Dion Lennox derrota a Myles Borne y va por el Campeonato NXT

El enfrentamiento entre Myles Borne y Dion Lennox definiría a uno de los participantes de la lucha de escaleras por el Campeonato NXT, por lo que ambos gladiadores buscaron sacar sus mejores armas.

El duelo comenzó con un forcejeo cerrado a ras de lona, con ambos buscando una victoria rápida. Lennox tomó ventaja al derribar a su rival con una tacleada, aunque Borne respondió más tarde con una patada voladora que equilibró las acciones.

Miles logró expulsar a Dion del ring, pero la presencia de Ethan Page en ringside cambió el curso del combate. La distracción permitió a Lennox recuperar el control y devolver a Borne al cuadrilátero, iniciando una etapa de dominio.

Dion mantuvo la ofensiva durante varios minutos, castigando a Borne hasta dejarlo exhausto. Aunque Myles consiguió derribarlo momentáneamente, Page intentó inclinar la balanza entregándole el cinturón del Campeonato Norteamericano e incitándolo a usarlo mientras distraía al réferi.

► Momentos claves

Borne se negó a recurrir a la trampa, lo que provocó que el oficial descubriera la maniobra y confiscara el título. Esa distracción fue suficiente para que Dion Lennox aprovechara el momento y conectara una Michinoku Driver definitiva para llevarse la victoria.

► ¿Qué pasará ahora?

Tras la lucha, Ethan Page recriminó a Myles Borne por no aceptar su ayuda, discusión que terminó con Page siendo golpeado.

Con esta victoria, Dion Lennox se suma oficialmente a la lucha de escaleras por el Campeonato de NXT, mientras que Borne queda con un conflicto abierto con Page que podría escalar en las próximas semanas.