Dion Lennox derrota a Myles Borne y va por el Campeonato NXT

El enfrentamiento entre Myles Borne y Dion Lennox definiría a uno de los participantes de la lucha de escaleras por el Campeonato NXT, por lo que ambos gladiadores buscaron sacar sus mejores armas.

El duelo comenzó con un forcejeo cerrado a ras de lona, con ambos buscando una victoria rápida. Lennox tomó ventaja al derribar a su rival con una tacleada, aunque Borne respondió más tarde con una patada voladora que equilibró las acciones.

Miles logró expulsar a Dion del ring, pero la presencia de Ethan Page en ringside cambió el curso del combate. La distracción permitió a Lennox recuperar el control y devolver a Borne al cuadrilátero, iniciando una etapa de dominio.

Dion mantuvo la ofensiva durante varios minutos, castigando a Borne hasta dejarlo exhausto. Aunque Myles consiguió derribarlo momentáneamente, Page intentó inclinar la balanza entregándole el cinturón del Campeonato Norteamericano e incitándolo a usarlo mientras distraía al réferi.

Momentos claves

Borne se negó a recurrir a la trampa, lo que provocó que el oficial descubriera la maniobra y confiscara el título. Esa distracción fue suficiente para que Dion Lennox aprovechara el momento y conectara una Michinoku Driver definitiva para llevarse la victoria.

¿Qué pasará ahora?

Tras la lucha, Ethan Page recriminó a Myles Borne por no aceptar su ayuda, discusión que terminó con Page siendo golpeado.

Con esta victoria, Dion Lennox se suma oficialmente a la lucha de escaleras por el Campeonato de NXT, mientras que Borne queda con un conflicto abierto con Page que podría escalar en las próximas semanas.

LA LUCHA SIGUE...
Egresado de la FES Aragón UNAM, en Comunicación y Periodismo. Trabajando en medios digitales y periodísticos desde 2006. Cubriendo lucha libre desde 2008 para Mediotiempo hasta 2020, actualmente en Superluchas desde 2020 y en Estadio Deportes desde 2024.

