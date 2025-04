Dinero, reto, visión… Gunther revela qué lo llevó a WWE

A finales de 2018, Gunther firmó su primer contrato con WWE y a comienzos de 2019 debutó en NXT UK. ¿Cómo fue que tomó la decisión de entrar a la compañía? Recordemos que durante mucho tiempo, mientras dejaba huella en la lucha libre independiente, en especial en Europa, le preguntaron si iba a dar el paso y él siempre se mostraba reacio, en particular porque no quería mudarse a Estados Unidos. Al principio no tuvo que hacerlo, pero cuando la marca británica cerró, se aventuró a NXT y más tarde a Monday Night Raw y Friday Night SmackDown. No pudo tomar un camino mejor ya que en 2025 va camino de presentarse como Campeón Mundial Peso Completo en WrestleMania 41.

Pero volvamos a cuando llegó, a un poco antes, para responder a la pregunta planteada con las propias palabras del «Ring General» a Ariel Helwani:

«Mr. Regal me llamó primero. Lo conocí en PWG antes. Él siempre venía a PWG.

Él solo me dijo, ‘Ven aquí, puedes ganar dinero aquí.’ [Ríe]. Yo seguía terco, ‘No.’ Dije que no dos veces. Nunca me vi ahí. Siempre pensé que lo que tenía para ofrecer era yo mismo. Estoy feliz de trabajar en mí y mejorar, pero siempre voy a ser yo. Nunca me interesó interpretar la fantasía de otra persona. Siempre quise hacer lo que era adecuado para mí. Con NXT me dieron la oportunidad de hacer eso y quedarme basado en Europa por un tiempo.

Al final, también se trata de dinero, en algún momento. Como atleta, siempre quieres enfrentar el siguiente reto en cierto grado. Hice todo lo que pude por la compañía en Alemania y en los independientes. Normalmente hay una ventana pequeña allí. New Japan realmente no avanzó, y no había nada más. También tenía una oferta de Ring of Honor en ese entonces. Al final, llegas a una cierta edad, y tienes que pensar en tu futuro y en dónde puedes ganar más dinero. Tuve mucha confianza en Hunter y su visión.»