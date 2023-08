Dinero de patrocinios de AEW Dynamite 17/8 será donado a Maui

Tony Khan, el CEO de All Elite Wrestling (AEW), anunció que todas las ganancias generadas por el evento AEW Fight for the Fallen 2023, programado para el episodio del 16 de agosto de AEW Dynamite, serán donadas al Banco de Alimentos de Maui. Esta decisión responde a los devastadores incendios forestales que han azotado esa región.

La velada del miércoles presentó un enfrentamiento épico conocido como el combate «Texas Chainsaw Massacre», donde Jeff Jarrett y Jeff Hardy se enfrentaron en un escenario patrocinado por el videojuego «The Texas Chain Saw Massacre«. En este encuentro incluso apareció el temible Leatherface. Jeff Jarrett salió como el triunfador indiscutible de este singular combate.

Al concluir el programa, Tony Khan utilizó sus redes sociales para hacer el anuncio de que todas las ganancias provenientes del patrocinio de este evento se destinarán al Banco de Alimentos de Maui, subrayando el compromiso de AEW con la asistencia en momentos de dificultad. Resaltó la serie de ajustes realizados en la planificación del evento con el fin de maximizar el apoyo a esta noble causa.

► Todos los patrocinios del programa se sumaron para ayudar a Maui

En una publicación adicional, Khan reflexionó sobre los cambios significativos realizados para llevar a cabo el evento AEW Fight for the Fallen 2023 durante el episodio del 16 de agosto de AEW Dynamite. A pesar de haber cerrado previamente un acuerdo con el patrocinador «Texas Chain Saw Massacre», Khan expresó su convicción de que dirigir los ingresos al Banco de Alimentos de Maui era una prioridad en estos momentos difíciles.

En un último gesto de solidaridad, Tony Khan afirmó que todas las ganancias derivadas del patrocinio del episodio del 16 de agosto de AEW Dynamite serán entregadas en su totalidad al Banco de Alimentos de Maui. AEW, conocida por su compromiso con la comunidad y su espíritu altruista, demuestra una vez más su impacto positivo más allá de los cuadriláteros.