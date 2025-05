Din Thomas cree que Ilia Topuria contra Justin Gaethje habría sido una pelea mejor que la que finalmente se pactó contra Charles Oliveira en UFC 317.

Con Islam Makhachev renunciando a su título de peso ligero, la UFC optó por enfrentar Topuria (16-0 MMA, 8-0 UFC) contra Oliveira (35-10 MMA, 23-10 UFC) por el cinturón vacante en la pelea estelar el próximo 28 de junio en T-Mobile Arena en Las Vegas (ESPN + pago por evento, ESPN, ESPN +).

Según el comentarista de la UFC Jon Anik, Gaethje (26-5 MMA, 9-5 UFC) estaba molesto por no haber tenido la oportunidad de pelear por el título, y Thomas está de acuerdo.

«Creo que eso también me habría emocionado más», dijo Thomas sobre Topuria vs. Gaethje en su podcast “FightCourt”. «Creo que la única otra razón por la que podría ver que no se lo dieran a Gaethje es tal vez solo la impresión duradera de que fue noqueado por Max (Holloway) podría haber dañado su stock un poco en términos de aspiraciones de campeonato».

«Es difícil decir a dónde va Gaethje desde aquí. ¿Lo pones contra Arman (Tsarukyan)? Sinceramente, hubiera preferido verle pelear contra Ilia. Preferiría haberlo visto. Tal vez fue un poco pasado por alto, y fue sólo sobre la base de nuestras propias percepciones y prejuicios hacia Charles, casi aceptando que se merecía estar en ese lugar y yo ni siquiera lo cuestiono «.

Thomas cree que la idea de Oliveira en la lucha por el título ni siquiera fue debatida por la UFC.

«Para mí, fue casi automático que asumiéramos y esperáramos que fuera Charles, y tal vez la UFC también lo hizo», dijo Thomas. «Lo veían como tenía que ser. Es probable que Charles dijera: ‘Voy a luchar por este título’, y automáticamente asumimos que esa era la situación».