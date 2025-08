El analista de UFC Din Thomas ha declarado con rotundidad que sería un desastre para la división de peso medio si Khamzat Chimaev venciera a Dricus du Plessis y ganara el título de 185 libras.

Después de comenzar su carrera en UFC convirtiéndose en el peleador más rápido en la historia moderna en obtener tres victorias en el octágono, el ritmo de Chimaev se había desacelerado significativamente en los últimos años, con solo cinco peleas desde septiembre de 2020.

Sin embargo, su talento ha sido innegable y ahora está a solo unas semanas de desafiar a Du Plessis en la pelea principal del 16 de agosto en el United Center en Chicago (ESPN+ pay-per-view, ESPN, ESPN+). Thomas afirma que los recurrentes problemas de salud y lesiones de Khamzat hacen temer que la división se estanque si él se convierte en campeón.

«Si Khamzat gana, será un desastre», dijo Thomas a MMA Junkie. «No me digas que una parte de ti no está pensando: «Puede que esta pelea no llegue a celebrarse». Algunos de estos chicos tienen dificultades habituales para llegar al combate. No voy a ser pesimista al respecto y diré que va a aparecer. Pero si aparece y es capaz de ganar, ¿confiamos en que será capaz de aparecer y pelear de nuevo? Esa es la cuestión.

«¿Podrá hacerlo dos veces? ¿Podrá hacerlo tres veces? Porque necesitamos movimiento. Odio cuando hay estancamiento y no hay movimiento en estas divisiones, y para que haya movimiento en las divisiones, los campeones tienen que pelear».

Solo se puede especular sobre cómo será el calendario de peleas de Chimaev si logra el oro en la UFC. Sin embargo, Thomas cree que, en última instancia, eso no será una realidad para la promotora.

Su análisis del combate por el título de las 185 libras podría evolucionar a medida que se acerca la UFC 319, pero, por el momento, Thomas predice que Du Plessis retendrá el cinturón. A pesar de sus preocupaciones, Thomas cree que, en realidad, será du Plessis quien salga victorioso en el UFC 319.

«Creo que Dricus ganará», dijo Thomas. «Creo que le ganará y le agotará antes, de hecho, incluso antes del quinto asalto. Creo que podría conseguir un KO en algún momento del tercero. No solo aguantando el tipo, sino igualando el ritmo, siendo un poco más eficiente en algunas áreas, y empezaremos a ver cómo Khamzat se ralentiza un poco y Dricus toma el control».