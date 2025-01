Aunque Din Thomas reconoce las habilidades que Umar Nurmagomedov aporta al octágono, no lo ve destronando al campeón de peso gallo de UFC Merab Dvalishvili.

Ambos se enfrentarán en el evento coestelar del UFC 311 el 18 de enero en Los Ángeles. Thomas cree que el estilo implacable del actual campeón y su capacidad para manejar situaciones de alta presión le darán la ventaja sobre Nurmagomedov.

«Creo que Merab gana contra Umar», dijo Thomas a MMA Junkie. «Creo que Merab gana a Umar. Solo creo que en algún lugar de esa división, lo alcanza. Sin embargo, no estoy seguro de que Umar sea el tipo, y no es porque no crea que Umar sea lo suficientemente bueno. Simplemente creo que las peleas se reducen a momentos y a ser capaz de lidiar con la presión. Umar tiene mucho peso que soportar. El nombre, hay mucho en juego».

«Creo que Merab gana contra Umar», dijo Thomas a MMA Junkie. «Creo que Merab gana a Umar. Solo creo que en algún lugar de esa división, lo alcanza. Sin embargo, no estoy seguro de que Umar sea el tipo, y no es porque no crea que Umar sea lo suficientemente bueno. Simplemente creo que las peleas se reducen a momentos y a ser capaz de lidiar con la presión. Umar tiene mucho peso que soportar. El nombre, hay mucho en juego».

El ex peleador reconvertido en analista destacó los desafíos únicos que Dvalishvili presenta como peleador, explicando que su habilidad para explotar las pequeñas debilidades de los oponentes podría ser el factor decisivo.

«Para él, salir ahí fuera y pelear con un tipo como Merab, si fuera cualquier otro, elegiría a Umar. Pero un tipo como Merab, que ha construido su carrera a base de encontrar esos pequeños agujeros en los peleadores, los encuentra y los expone con su presión y su comodidad dentro de la jaula. Creo que Umar tiene que tener cuidado con eso. Creo que Merab encuentra esos pequeños momentos y lo aprovecha».

A pesar de las dudas de Thomas, Nurmagomedov ha expresado una confianza inquebrantable antes de la pelea, afirmando que no se ve perdiendo ante Dvalishvili.

Sin embargo, el ex peleador ve esta confianza como potencialmente problemática, haciendo hincapié en el desgaste mental que el implacable estilo del georgiano puede causar en un oponente.

«Esas son las cosas a las que intento prestar atención con los peleadores», prosigue Thomas. «Cuanta más confianza tiene Umar, cuando Merab sigue viniendo, y él es como, ‘M*ldita sea, pensé que esto iba a terminar’, y empiezas a romper, ahí es cuando realmente se expone. Siento que él tiene toda esa confianza, y cuando se da cuenta de que Merab no va a parar, y él es como, ‘Soy mejor, pero este tipo no se detendrá,’ empiezas a perder la confianza, empiezas a romper. Veo que eso ocurrirá en esta pelea».