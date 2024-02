Din Thomas frustrado con cronograma de regreso de McGregor

Cuente a Din Thomas entre los que están frustrados con Conor McGregor. Thomas, un ex peso ligero de UFC convertido en analista de peleas, se ha cansado del viaje al que McGregor ha llevado a todos en su tan esperado regreso al octágono.

“The Notorious” ha estado provocando un regreso a la acción desde que se recuperó de una desagradable fractura en la pierna y entrenó junto a Michael Chandler en la temporada 31 de The Ultimate Fighter el año pasado.

Desde entonces, se han apuntado meses e incluso se han propuesto fechas específicas , pero McGregor aún tiene que concretar una pelea contra Chandler, o cualquier otra persona.

«No me gusta jugar así con las emociones de la gente. No me gusta cuando un tipo tiene tanta influencia como él para poder hacer lo que está haciendo, para poder guiar a Michael Chandler. Poder tener una temporada entera de TUF girando en torno a él, y él le falta el respeto por completo a todo el programa y no aparece la mitad del tiempo. Luego, cuando se trata de pelear, simplemente no me gusta que engañe a toda la comunidad”.

El regreso de McGregor ha enfrentado sus obstáculos. Si le preguntas al ex campeón de dos divisiones, él dice que está ansioso por entrar al octágono, pero regresar al grupo de la USADA causó un retraso. Ahora que McGregor ha vuelto a la normalidad en lo que respecta a las pruebas antidopaje , parece que la pelota está en su tejado.

Para Thomas, el juego de la espera se ha vuelto obsoleto y desea que los fanáticos puedan concentrarse en los otros luchadores activos que actualmente se desempeñan a un alto nivel.

«Espero que nos olvidemos de él. Realmente desearía que pudiéramos olvidarnos de él. Entonces, obviamente gana un montón de dinero para que no nos olvidemos de él, y UFC obviamente tiene mucha fe en que cuando pelee, realmente habrá números. Simplemente no me gusta darle tanto poder a un chico. Ojalá pudiéramos olvidarnos de él. Como yo personalmente, me olvidé de él. A la base de fans todavía le agrada. La base de fans todavía querría verlo pelear. Tiene esta película a punto de estrenarse. Pensé que tal vez pelearía para promocionar esta película”.

McGregor interpreta el papel de Knox en la próxima nueva versión de “Road House” junto a Jake Gyllenhaal, que se estrena en Prime Video el 21 de marzo. La actuación es solo una de las muchas vías que McGregor ha aprovechado para mantener los ingresos mientras continúa su carrera de pelea. está aparentemente en el limbo.

El CEO de UFC, Dana White, dijo que espera que se produzca una pelea con McGregor y Chandler en el otoño, lo que sería el último cronograma propuesto para un regreso hasta el momento.

“¿Cómo se descarta ya el verano? Es febrero”, dijo Thomas. “¿Descartaste el verano? Incluso podría pelear en el verano. Ni siquiera lo he descartado todavía y llevo más de una década retirado. No lo entiendo”.