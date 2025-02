Din Thomas critica a Sean Strickland: «No es quien dice ser»

Din Thomas ha visto lo suficiente de Sean Strickland después de UFC 312 como para expresar sus frustraciones sobre su estilo de pelea.

Antes de su derrota por decisión unánime ante Dricus Du Plessis (23-2 MMA, 9-0 UFC) en la revancha por el título de peso mediano del sábado, Strickland (29-7 MMA, 16-7 UFC) aseguró a los críticos de su enfoque pesado en el jab y el teep en las peleas que las cosas serían diferentes y que lo daría todo.

Pero no fue así. Strickland tuvo otra actuación que no estuvo a la altura de sus promesas previas a la pelea y dejó a muchos observadores decepcionados. Incluso antes de que Du Plessis le destrozara la nariz en el tercer asalto, Strickland tenía mucho que desear.

Thomas, quien es analista de ESPN y entrenador de MMA, no pudo morderse la lengua después del evento cuando criticó a Strickland.

“Tenemos que admitirlo ahora, tenemos que admitirlo: Sean Strickland no es quien dice ser. No es quien dice ser. Queremos que sea algo. Él quiere ser algo. Pero no es ese tipo.

“No es el tipo que va a ir a la muerte. (Él dice), ‘a la muerte’. No fue a la muerte. Ni siquiera fue a las profundidades. No estoy diciendo que no sea un gran peleador. No estoy diciendo que no se merezca estar donde está. Pero no es quien dice ser. Tenemos que admitirlo”.