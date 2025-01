«Dimos el mejor combate de todos los tiempos»: Kurt Angle sobre Chris Benoit

En 2007 Chris Benoit asesinó a su esposa Nancy Benoit, posteriormente al hijo fruto de ese matrimonio, Daniel Benoit.

Luego de eso se suicidaría.

Por lo anterior, el nombre de Benoit trae consigo controversia, puesto que la discusión de separar al artista de la obra es cada vez más difícil de defender con forme pasan los años.

No es gratuito que en WWE, donde fue campeón mundial peso completo, su mención está prohibida.

Aún así.

Recientemente alguien salió y lo mencionó y no contento con ello, aseguró que un combate entre ellos dos era para él, el mejor de todos los tiempos.

No estoy hablando de otro que de Kurt Angle.

Angle apareció recientemente en el pódcast Insight de Chris Van Vliet, en el episodio titulado: «Kurt Angle On John Cena’s Retirement, ‘Perc Angle’, Chris Benoit, Eddie Guerrero, Brock Lesnar».

Hilemos fino con sus declaraciones.

Negar la existencia de Benoit.

“Lo hice por un tiempo. Hice lo que se me dijo, que era fingir que Benoit no existía. Pero lo que eso hizo por mí fue quitarme todos mis mejores combates. Estaba afectando mi legado. Así que decir que Chris Benoit ya no existe es como decir que nunca tuve esos combates, y es como, ‘Wow, tuve mis mejores combates con ese tipo, y era un luchador increíble.’”