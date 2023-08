Dillon Danis lanza polémico ataque a Logan Paul

Dillon Danis será el rival de Logan Paul en su vuelta al boxeo el 14 de octubre y acaba de atacar al luchador de WWE involucrando a su prometida, Nina Adgal, que dentro de su popularidad -es una reconocida modelo- no entra dentro del trabajo de su pareja; como mucho, lo acompaña a sus eventos, como hizo en SummerSlam.

OCTOBER 14 I return to boxing after fighting Floyd Mayweather over 2 years ago.

I doubt this little parasite will show up but if he does I’m going to erase him from existence.

The PRIME Card — Oct 14 in Manchester, live on DAZN PPV! pic.twitter.com/vPtXN03VKO

— Logan Paul (@LoganPaul) August 8, 2023