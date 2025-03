Dillon Danis: «Logan Paul evita que vaya a la WWE»

El siempre polémico artista marcial, peleador y boxeador Dillon Danis ha mostrado cierto interés en el pasado en la WWE, ya fuera haciendo movimientos durante un entrenamiento o apareciendo en algún show; de hecho, en este último caso incluso insinuó en una ocasión que estaba negociando para entrar a la compañía, algo sobre lo cual nunca hubo continuidad.

► Acusa a Logan Paul

Pero según parece Danis sí querría firmar un contrato. Entonces, ¿cuál es el problema? Podría serlo que en la empresa no están interesados en contratarlo. Sin embargo, según él, es porque Logan Paul lo está evitando. Ambos se enfrentaron como púgiles que «The Maverick» ganó por descalificación el 2023.

«Él me odia ahora. Y está en el fondo con la UFC, estoy bastante seguro de que él es el que está hablando con la UFC. No me deja ir a los eventos de WWE, WWE quería hacer cosas conmigo, y él [lo detuvo]. Me odia tanto que está intentando sacarme de todo; así de grande es su odio hacia mí. No sé si está hablando directamente con ellos, pero definitivamente está influyendo en ellos y en PRIME… tal vez pueda decir ‘Si fichan a ese chico, retiro PRIME'», comenta Dillon en The Ariel Helwani Show.

De momento, Paul no se ha pronunciado en respuesta a esta acusación.