Dillashaw: «Smith no es suficientemente bueno para convertirse en campeón»

TJ Dillashaw criticó a Anthony Smith después del UFC 303. Smith (38-20 MMA, 13-10 UFC) llegó a la conclusión de que sus aspiraciones al campeonato son poco probables después de sufrir una derrota por decisión unánime ante su reemplazo con poca antelación, Roman Dolidze, el mes pasado en el T-Mobile Arena en Las Vegas.

Después de ver su pelea, Dillashaw se burló del apodo de Smith «Corazón de León» en el «JAXXON PODCAST».

“No, nunca. Amigo, no es lo suficientemente bueno. Bien, entonces se rinde. ¿Se puso ese nombre o qué? Se rinde allí”.

Al ver el combate Smith vs. Dolidze, Dillashaw, el ex dos veces campeón de peso gallo de la UFC, dijo que no veía pelea en Smith.

“En el segundo round (contra Dolidze), ni siquiera intenta ponerse de pie. Roman está de espaldas; ni siquiera intenta ponerse de pie. No me importa una mierda. Voy a pelear hasta que muera, perro. Voy a pelear con un brazo , voy a hacer todo lo que puedo”.

Smith alcanzó una oportunidad por el título de peso semicompleto en 2019 cuando se enfrentó a nadie menos que Jon Jones en UFC 235. Smith optó por no buscar una victoria fácil cuando Jones le dio un rodillazo ilegal y decidió seguir peleando. Perdió la pelea por decisión unánime .

Después de perder ante Jones, Smith alternó victorias y derrotas, con oponentes que iban desde ex campeones hasta grandes contendientes y prospectos en ascenso.