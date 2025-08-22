Dillashaw le pide a Pico que cambie su enfoque ofensivo

TJ Dillashaw todavía ve potencial de campeonato en Aaron Pico, pero lo insta a cambiar su enfoque ofensivo.

Pico (13-5 MMA, 0-1 UFC) fue noqueado por Lerone Murphy (17-0-1 MMA, 9-0-1 UFC) cortesía de un codazo giratorio hacia atrás en el primer asalto del combate co-estelar del UFC 319 del pasado sábado en el United Center en Chicago.

Dillashaw, dos veces campeón de peso gallo de la UFC, ha estado entrenando con Pico durante un tiempo y explicó lo que cree que hizo mal el joven de 28 años.

«La primera vez que entrené con Aaron Pico fue cuando regresé aquí y comencé a entrenar con Sam Calavitta, y desde el primer día pensé: ‘Este chico podría ser un campeón. Es tan bueno porque es un luchador increíble y su boxeo es simplemente impresionante. Lanza bombas. Tiene un golpe de hígado impresionante«. «Se vio muy bien en esta pelea. Pero, de nuevo, voy a volver a las fintas. Pico estaba componiendo. Su técnica era excelente y su presión impresionante, pero simplemente avanzaba sin fintas. No le hacía adivinar a Murphy qué estaba lanzando. Pico ya había sido noqueado varias veces y recibió otro codazo giratorio hacia atrás consecutivo. Cayó de lleno».

Pico lució bien antes de ser atrapado, conectando golpes fuertes a Murphy y un par de derribos. A Dillashaw le gustaría verlo tener más paciencia y un ataque más cauteloso.

«Aaron Pico es, por mucho, el atleta más trabajador con el que he entrenado. Yo trabajo duro. Este tipo, es increíble lo duro que trabaja con Sam Calavitta en el gimnasio. Lo da todo. Estoy muy triste por él porque es un tipo muy talentoso. Ha sido noqueado varias veces, lo cual es preocupante; nocauts bastante fuertes. Solo hay algunas pequeñas cosas que podría hacer un poco mejor. Se pone muy tenso cuando pelea. Tiene una visión de túnel que busca nocauts constantemente«.

A pesar de las preocupaciones, Dillashaw no está dispuesto a descartar a su compañero de entrenamiento todavía.

Aaron Pico lo tiene todo para ser un campeón; solo necesita algunos pequeños ajustes y cambios. Espero que se recupere de esto porque lo adoro. Es una persona increíble. Se deja la piel trabajando. Tiene mucho talento. Es una lástima que esto haya sucedido.