McGregor (22-6 MMA, 10-4 UFC), quien se fracturó la pierna en una derrota por nocaut técnico ante Dustin Poirier en julio de 2021, no ha sido evaluado en 2022. La forma en que luce corpulento en este momento ha generado dudas, pero Dillashaw cree que McGregor tomó la decisión correcta para su recuperación.

McGregor tendría que volver a ingresar al grupo y completar seis meses de pruebas antes de ser elegible para competir nuevamente. Entonces, siempre que sus resultados sean limpios en ese período de tiempo, a Dillashaw no le importa si McGregor ha estado usando o no drogas para mejorar el rendimiento en su tiempo libre.

“No tenemos una temporada baja. Somos evaluados los 365 días del año. No tienes tiempo para sanar. No tienes estos tiempos muertos. El tipo está en las películas, está haciendo toda esta mierda, su pierna está rota por la mitad, e incluso si tuviera que tomar esteroides para recuperarse, no puede competir con eso en su sistema. Así que no va a tener ninguna ventaja tomando lo que está tomando. Todo lo que está haciendo es curar. Si me estás diciendo que un tipo no puede sanar, que no solo hará que él mismo sino el UFC ganen cientos de millones de dólares, no tiene sentido no hacerlo. No está haciendo nada malo”.

“Sé que no está peleando en la mierda, así que lo que sea. Si puede curarse de la manera correcta, en realidad tiene una carrera, porque quiero decir, si te rompes la pierna así, es posible que nunca regreses”.

Dillashaw (17-5 MMA, 13-5 UFC) no es ajeno a estar en el lado equivocado de las pruebas de la USADA. El ex dos veces campeón de peso gallo cumplió una suspensión de dos años por una prueba de EPO positiva en 2019 y se hizo la prueba 25 veces en 2021. Recientemente tomó la decisión de retirarse después de someterse a su tercera cirugía de hombro en los últimos tres años, lo que genera dudas sobre sus propias motivaciones para hacerlo.