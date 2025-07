Dillashaw: «Chimaev tiene que aprender a entrenar para vencer a Du Plessis»

TJ Dillashaw dice que Khamzat Chimaev tiene que abordar su problema cardiovascular si quiere convertirse en campeón de UFC.

Chimaev (14-0 MMA, 8-0 UFC) desafía a Dricus Du Plessis (23-2 MMA, 9-0 UFC) por el título de peso mediano en la pelea principal del UFC 319 el 16 de agosto desde el United Center en Chicago ( ESPN+ pay-per-view, ESPN, ESPN+).

Nadie ha podido detener los explosivos inicios de Chimaev, más recientemente Robert Whittaker, quien fue rápidamente sometido en UFC 308. Sin embargo, cuando Chimaev no ha podido liquidar a sus oponentes, ha bajado visiblemente su ritmo contra Gilbert Burns y Kamaru Usman en peleas de tres asaltos.

Dillashaw quiere que Chimaev reciba un fuerte impulso en los entrenamientos. Le advierte que si no se prepara bien, Du Plessis lo superará.

«Es bueno, es fuerte, su grappling es mejor, tiene un buen golpeo técnico. Simplemente no creo que tenga suficiente energía si no logra el DDP para ganar la pelea. Si Chimaev quiere ganar esta pelea, tiene que romperse en los entrenamientos. Así que hay que traer suficientes peleadores para romperlo porque va a golpear a sus compañeros de entrenamiento. Si no te golpean en los entrenamientos, no estás entrenando en el lugar correcto».