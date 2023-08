Out of Character with Ryan Satin recibió recientemente como invitado a Karl Anderson y uno de los muchos temas que trataron fue por qué el luchador cambió de opinión sobre trabajar en WWE, recordando que cuando fue despedido en 2020 dijo que no volvería. La respuesta del Machine Gun la leemos a continuación.

► El cambio de Karl Anderson

«Así que digamos esto, cuando nosotros (los Good Brothers) fuimos despedidos por la WWE en abril de 2020, creo que nos tomó por sorpresa. Siendo una persona emocional y apasionada que busca lo mejor en su profesión, sentí enojo y ansiedad al respecto. Además, no estaba seguro de que regresaríamos en algún momento. Por eso nos aseguramos de aprovechar al máximo esos dos años en los que estuvimos fuera. Trabajamos intensamente y no tomamos descansos. De hecho, durante esos dos años, estuve ocupado casi más que muchas otras personas en la industria. Curiosamente, cuanto más tiempo pasaba fuera, más se abrían conversaciones y esa sensación de angustia empezaba a disiparse. Fue entonces cuando me di cuenta de que gran parte de esa pasión ardiente que sentimos para ser los mejores, estaba presente en nosotros todo el tiempo. Y así, sin darnos cuenta, dos años después de haber sido liberados, llegó el momento de tomar decisiones.

«Recibimos algunos mensajes, los respondimos. Luego, un par de mensajes de Triple H llegaron a nuestras manos. Y justo cuando nuestro contrato con IMPACT estaba a punto de finalizar, nos sentamos y lo arreglamos. Me alegra que haya sucedido de esa manera. Estoy contento de que todo se haya resuelto y de que las cosas estén funcionando muy bien en la actualidad.

«A veces, uno tiene que asumir su responsabilidad. Es posible que haya dicho algunas cosas y, definitivamente, solté algunas palabras que creo que salieron de la pasión. Cuando estás enojado por algo o emocionado por algo, vas a expresar lo que sientes y lo que piensas que puede ser correcto, o incluso lo que no lo es. Pero, ¿quién sabe qué estaba ocurriendo detrás del escenario en ese momento? ¿Quién sabe qué sucede detrás del escenario en ocasiones actuales? No tengo conocimiento de todos esos detalles y ni siquiera sé quiénes estaban tomando las decisiones en ese momento en 2020. Así que, en última instancia, estoy agradecido de que hayamos podido resolverlo, arreglarlo y simplemente avanzar como hombres«.