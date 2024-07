Dijak recuerda su crítica a fans de WWE por CM Punk

En abril de 2023, siete meses antes de que el «Best in the World» regresara a la WWE, Donovan Dijak -entonces en la compañía, no saldría de ella hasta junio de 2024- hizo una publicación en X reprendiendo a los fanáticos que estaban prestando atención a CM Punk en lugar de al talento de Raw:

«¿Saben quién más está en backstage en Raw? Un montón de talentos trabajadores que se esfuerzan al máximo cada semana para su entretenimiento. Disfruten del show, ¡parece que será ENORME!».

► Dijak, CM Punk y los fans de WWE

Durante una reciente entrevista con SEScoops le preguntaron al ahora luchador independiente por aquellas palabras y se explicó reconociendo que aquel tweet no fue lo más inteligente, aunque sí lo que sentía:

«Todo el mundo decía: ‘No debería estar en Raw, va a …’ porque en ese momento estaba firmado con AEW o estaba bajo contrato. Había un gran revuelo, un gran alboroto, y en mi mente pensaba: ‘Mis mejores amigos también están en backstage en Raw y a nadie le importa’. No hay ninguna mención de ello, ni un solo tweet, nada… Entiendo por qué. Entiendo que CM Punk es una gran estrella y solía ser el Campeón de la WWE, esto es un gran acontecimiento».

«No voy a quedarme sentado mientras mis amigos son ignorados, van a ser despedidos y todas estas cosas negativas van a suceder a personas que amo y quiero ver triunfar. Así que voy a usar lo que está pasando para beneficiarlos, así que dije algo… Publiqué algo y, de nuevo, probablemente no fue lo mejor o más inteligente que he hecho. Fue honesto y era cómo me sentía en ese momento.»

