Dijak: «Esperaba llorando que WWE me despidiera»

«Hace un año comenzamos oficialmente lo que ha resultado ser el año más gratificante de toda mi carrera. Siempre estaré agradecido a Shawn Michaels, Triple H y a todos en WWE NXT por ayudarnos a dar vida a esta visión. Gracias a todos, apenas estamos empezando.» Dijak compartía estas palabras a finales de 2023. Un año en el que finalmente recuperó sus mejores sensaciones después de su odiada etapa como T-Bar en Retribution y posteriormente vagando por la programación sin mucho que hacer. No odiada por el Universo WWE, o no solo por ellos, sino también, principalmente, por él mismo. Desde que terminó, el luchador no ha dejado de mostrarse feliz de dejar atrás aquel personaje.

Y de alguna manera lo hace de nuevo en otra publicación en redes sociales que sirve una vez más como agradecimiento tanto a Triple H como a Shawn Michaels por estarle dando tantas oportunidades como respuesta a quienes critican sus acrobacias y como reafirmación de su buen momento actual después de haber vencido nuevamente a Joe Gacy, en esta ocasión en una lucha en jaula de acero en el especial NXT Roadblock 2024. Dijak está probablemente mejor que nunca.

People who tell me I shouldn’t do a moonsault off the top of a cage have never been T-Bar barely treading water on Main Event & tearfully staring at my phone waiting to be fired.

I don’t take a second of this for granted and I’m eternally grateful to @ShawnMichaels & @TripleH. pic.twitter.com/CQfkTgMNdW

— DIJAK (@DijakWWE) March 6, 2024