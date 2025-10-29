Dijak & Dyer vs. The Good Brothers en MLW x Don Gato Tequila: Live Special

La empresa de lucha libre independiente Major League Wrestling (MLW), ha anunciado a través de sus redes sociales que The Skyscrapers: Donovan Dijak y Bishop Dyer se enfrentarán a The Good Brothers por el Campeonato Mundial de Parejas de MLW en MLW x Don Gato Tequila: Live Special cartel que se celebrará el jueves 20 de noviembre desde el Charleston Music Hall en Charleston, South Carolina.

El próximo 20 de noviembre, Major League Wrestling (MLW) presentará el esperado MLW x Don Gato Tequila: Live Special, un evento que promete ser una de las noches más intensas del año. Entre los combates más destacados se encuentra el duelo entre Donovan Dijak y Bisho Dyer contra los experimentados The Good Brothers (Doc Gallows y Karl Anderson), en una batalla que combina poder, técnica y experiencia.

Dijak y Dyer llegan con la intención de consolidarse como una dupla imponente dentro del roster de MLW. El primero, conocido por su estilo agresivo y su capacidad física, se complementa con la agilidad y energía de Dyer, un talento en ascenso que busca dar el salto definitivo en su carrera.

Sin embargo, enfrente tendrán a The Good Brothers, una pareja con experiencia en los escenarios más importantes del mundo, que regresa a MLW con la misión de reafirmar su legado. Gallows y Anderson han demostrado a lo largo de su carrera que su química y conocimiento del ring pueden superar a rivales más jóvenes y fuertes.

La colaboración entre MLW y Don Gato Tequila añade un toque de distinción al evento, creando una atmósfera festiva que promete conectar con los fanáticos desde el primer momento. Este enfrentamiento, sin duda, será una prueba de fuego para la nueva generación frente a dos de los veteranos más respetados del negocio.

Este encuentro marca un hito sin precedentes entre dos de los mejores equipos del deporte y tiene un significado especial. La llegada de los Good Brothers a MLW se ha estado gestando durante años, desde que el dúo lanzó su exitoso podcast, Talk’n Shop, en la MLW Radio Network. Ahora, su tan esperado debut en MLW se completa, y buscan celebrarlo con honores. ¿Podrán los Good Brothers lograr un debut espectacular y ganar los Campeonatos Mundiales en Parejas de MLW en su primer combate? ¿O los campeones, con su imponente presencia, volverán a alzarse con la victoria?