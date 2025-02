Dijak acoseja a los últimos despedidos de la WWE

Sonya Deville, Luke Gallows, Karl Anderson, Giovanni Vinci, Cedric Alexander, Isla Dawn, Duke Hudson, Elektra López, AOP, Paul Ellering y Blair Davenport salieron de WWE en los últimos días.

► Habla desde la experiencia

Alguien que sabe lo que ellos estarán sintiendo es Donovan Dijak, quien vio rescindido su contrato con la compañía en 2024. Así que quizá quieran escuchar sus recientes palabras en Wrestlesphere:

«Diré esto: cuando comenzaron esos despidos, fue la primera vez en mucho tiempo que no tuve que experimentar el otro lado de eso. Lo cual es un momento agridulce, ¿verdad? Porque, de nuevo, no hay nada dulce en ello. Simplemente, fue la primera vez que vi esas noticias de ‘Tal persona ha sido despedida’ y luego otro nombre aparece cada cierto tiempo.

Usualmente, cuando eso pasa, y aún tengo PTSD por ello, todos mis amigos comienzan a escribirme, y nos quedamos mirando nuestros teléfonos, esperando una llamada. Esperando esa llamada temida. Lo extraño es que, en cierto sentido, nunca recibí esa llamada. Yo me enteré porque mi amigo y representante, Mojo, me llamó. Y pensé que era una buena noticia, como ‘Oh, me va a hablar de mi contrato’. Pero no, no era una buena llamada. Fue una mala llamada. Así que nunca tuve ese ‘día’, y no lo quiero, por cierto. No quiero ese día para nadie. No quiero que nadie tenga que pasar por esa sensación horrible. Es un vacío en el estómago, una sensación espantosa.

Mi consejo para quienes están en esa situación… es difícil ofrecer algo nuevo, porque hay cien personas que te van a decir: ‘Es una gran oportunidad, mantén la cabeza en alto’, y todo eso. Porque todos me lo dijeron a mí, ¿verdad? Escuché lo mismo una y otra vez, lo cual agradezco, por cierto. Estoy agradecido con cada persona que me contactó, sin importar lo que dijeran. Fue reconfortante saber que la gente pensaba en mí y se preocupaba por mí. No quiero ser solo otra voz diciendo lo mismo. Porque en ese momento, no hay nada que alguien pueda decir que realmente cambie cómo te sientes, al menos en las primeras semanas. Fue un momento difícil en mi vida porque me importaba mucho todo eso. Y todavía me importa, pero ahora he tenido la oportunidad de experimentar la vida fuera de eso.

«En última instancia, el consejo es el mismo que escucharán de otras personas: ‘Te sentirás mejor en seis meses’. Pero en ese momento, no hay mucho que ayude. No puedo chasquear los dedos y hacer que desaparezca el dolor. Solo puedo dar el mismo consejo que todos dan: Si sigues haciendo lo que has estado haciendo, tendrás más oportunidades de controlar tu futuro. Una vez que hagas eso, te sentirás mucho mejor con la situación en la que estás. Sé que suena como lo que dicen los demás y que no es reconfortante en el momento… Pero el tiempo lo cura todo. Controla lo que puedes controlar y haz tu mejor esfuerzo para no preocuparte por lo que no puedes controlar. Sé que es más fácil decirlo que hacerlo. Sé que nadie quiere escuchar eso. Pero es la verdad. Y es la realidad.»

