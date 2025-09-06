Difunto y Barboza, finalistas de la Copa Independencia 2025

La Catedral de la Lucha Libre volvió a ser escenario de emociones intensas con la primera fase de la tradicional Copa Independencia 2025, torneo que servirá como preámbulo del 92 Aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), programado para el próximo 19 de septiembre.

La velada estuvo marcada por combates de alto nivel, donde dos equipos brillaron con luz propia: Galeón Fantasma, representado por Difunto y Barboza, y la dupla sorpresa de la noche, Dragón de Fuego y Dragón Legendario. Ambos conjuntos lograron abrirse paso entre rivales de peso para definir la final de esta primera fase.

El camino de Galeón Fantasma comenzó con una victoria contundente sobre Los Gemelos Diablo en poco más de seis minutos. Difunto y Barboza mostraron solidez técnica y resistencia frente a los intentos de reacción de sus oponentes, sellando así su pase a la siguiente ronda.

Por otro lado, Dragón de Fuego y Dragón Legendario sorprendieron a propios y extraños al imponerse a Los Bárbaros (El Terrible y El Elemental) en menos de seis minutos. El ímpetu aéreo y la coordinación de los dragones encendió a la afición, que los adoptó rápidamente como favoritos inesperados.

La final de la fase fue un choque electrizante de 12 minutos entre Galeón Fantasma y los Dragones. Pese al empuje del dúo volador, la experiencia y contundencia de Difunto y Barboza se impuso, no sin polémica, tras una secuencia final que generó debate entre los aficionados.

Con esta victoria, Galeón Fantasma aseguró su lugar en la gran final de la Copa Independencia, mientras que Dragón de Fuego y Dragón Legendario dejaron claro que pueden ser protagonistas en futuros escenarios estelares. La segunda fase del torneo definirá al próximo rival que se enfrentará a ellos en el evento magno de septiembre.