Diez luchas para recordar 2024

Hace ahora 12 meses, comenté cómo 2023 quedaría en la memoria por ser el año con mayor nivel luchístico de la historia, entre el empuje de AEW (convertida en la gran maquina de producción de «bangers»), la sempiterna fiabilidad de la lucha japonesa, el protagonismo de talentos europeos y un incipiente resurgir del circuito «indie».

Se antojaba arduo entonces superar aquel 2023, pero con una industria en alza, cuyo «moméntum» se canaliza a través de la candencia de WWE como principal representante a escala mundial y locomotora, podemos decir que 2024 ha sido el año donde definitivamente las luchas son otra vez piedra angular de todo producto que se precie, parte innegociable a la hora de partir desde cero.

2024 ha supuesto, de alguna manera, una evolución de todo lo visto en 2023, especialmente respecto a las ligas alternativas. Porque si bien Stardom, una de las mejores promotoras del pasado año, no ha lucido a la misma altura, la lucha femenil (principal «highlight» diría del 2024) está ahora mejor que nunca, gracias al trabajo de EVE, Marigold o las funciones producidas por Sareee.

En definitiva, nunca antes había resultado tan fácil disfrutar de grandes luchas en tantos escenarios distintos.

► 2024 en 10 luchas

Bryan Danielson vs. Zack Sabre Jr. | NJPW The New Beginning In Osaka

Cuando compites bajo los focos de NJPW todo es posible. Hasta mejorar lo que hicieron Danielson y ZSJ en AEW WrestleDream 2023. Tal vez por el hecho de que una revancha (consecuencia de que Danielson se valiera de un ataque ajeno al llaveo, su Busaiku Knee, para ganar el primer choque) permite pulir aristas (aunque realmente no hubiera nada que pulir) y potenciar la narrativa, o tal vez porque «The American Dragon» buscaba con ahínco compartir ring con ZSJ sobre tierras niponas, este encuentro ha quedado como el sumun del estilo técnico para la lucha libre del presente siglo. Y en un año donde, mientras el estadounidense conquistó su último título mundial y puso fin a su carrera a tiempo completo, el británico consiguió llegar a la cima de New Japan y ser su «frontman».

Sting y Darby Allin (c) vs. The Young Bucks por el Campeonato Mundial de Parejas AEW | AEW Revolution

A lo largo de casi 40 años de trayectoria, Sting debió tener más ego como luchador, porque si bien esta generosidad lo hizo ser considerado uno de los mejores profesionales de la historia de de la lucha, por otra parte lo hizo víctima de decisiones creativas cuestionables. Así, algunos temíamos que su combate de retiro supusiera nuevo ejemplo, pero AEW demostró una clase y buen gusto pocas veces vistos a la hora de despedir a una figura. Y sin embargo, Sting no pudo evitar dicha modestia y discreción, compartiendo protagonismo con sus hijos, con The Young Bucks y con Darby Allin, el gran beneficiado de toda esta última etapa en activo de «The Icon». Hasta Eric Bischoff, ilustre «hater» de AEW, se rindió ante la evidencia de contemplar un adiós completamente perfecto.

Charlie Morgan vs. Alex Windsor, Loser Leaves EVE | EVE Wrestle(Wo)Mania

Con la contienda aquí expuesta, Charlie Morgan y Alex Windsor encarnaron el 2024 de la lucha libre femenil y de la escena independiente, en especial la británica. «Show stealer» del fin de semana de WrestleMania XL a más de 5000 kilómetros de Philadelphia, estamos ante otro «main event» crepuscular, pues bajo la estipulación acordada, Morgan tuvo que tomar la puerta de salida de EVE, si bien no se despediría definitivamente de la promotora y de los rings hasta un par de meses después, junto a Jetta, su compañera de equipo y de viaje, en EVE 123: Once More, With Feeling. El día que WWE o TNA presenten una lucha con la profundidad dramática y la violencia (nunca gratuita) mostradas aquí, podrán presumir legítimamente de abogar por la tan cacareada «revolución femenil».

Roman Reigns (c) vs. Cody Rhodes por el Campeonato Indisputable WWE | WrestleMania XL

Cuando ves por primera vez Big Trouble in Little China (1986) no puedes evitar sentirte abrumado por su particular idiosincrasia. Pero al mismo tiempo, te resulta sumamente entretenida por ser capaz de crear sus propios estándares de exceso y ridiculez. Algo así ocurre con Reigns vs. Rhodes II, donde una vez asistes atónito a cómo aparecen John Cena, The Rock y The Undertaker sobre el mismo ring en cuestión de minutos, decides suspender toda incredulidad en pos de la diversión. Seguramente el «bookeo» más excesivo en la historia reciente de WWE que, con todo, funcionó a la hora de proclamar a Rhodes nueva cara de la empresa e iniciar de manera oficial su «Renaissance Era», rompiendo el argumentario de quienes consideraban que el momento de «The American Nightmare» había pasado tras su criticada derrota en WrestleMania 39.

Bryan Danielson vs. Will Ospreay | AEW Dynasty

Si el comentado Reigns vs. Rhodes II propicia una suspensión de la incredulidad por todos los elementos externos que tienen cabida, Danielson vs. Ospreay propicia poco menos que un acto de fe por la increíble calidad del propio combate y ciertas de sus secuencias, más parecidas a un enfrentamiento entre Son Goku y Vegeta que a un mano a mano entre rivales de carne y hueso. Ese célebre verano de Ospreay en 2023, por el que fue considerado definitivamente el mejor luchador del panorama actual, se alargó hasta el pasado 21 de abril para un «dream match» con mayúsculas. Último punto tachado en la agenda de «The Aerial Assassin», quien logró cumplir su promesa de estar a la altura de su etapa en NJPW, conjuntando un 2024 de estándares de calidad ya sólo superables por él mismo.

Mayu Iwatani (c) vs. Sareee por el Campenato Femenil IWGP | Stardom All-Star Grand Queendom

Y hablando de luchas soñadas, All-Star Grand Queendom albergó una de las más esperadas en el joshi puroresu durante el último lustro. La admiración de Sareee por Antonio Inoki y el antológico reinado de Iwatani (que por entonces ya había alcanzado el año de duración), frente a un reto inédito para ella, la vendieron como el auténtico «marquee match» del gran show de la temporada en Stardom, promotora que ha vivido un 2024 con bastantes sombras, tras la salida de Rossy Ogawa y de varias gladiadoras notorias camino a Marigold. Asimismo, Sareee sólo ha tenido dos implicaciones en Stardom, y desde la que nos ocupa no ha vuelto a pasarse por la compañía, lo que hace más único a este enfrentamiento entre las dos mejores gladiadoras del mundo hoy día.

Sareee y Mayu Iwatani vs. Chihiro Hashimoto y VENY | Sareee-ISM Chapter V

Cuatro meses después de que casi se arrancaran las cabezas en All-Star Grand Queendom, y ya que no estelarizaron aquel show, Iwatani y Sareee hicieron equipo por primera vez en sus carreras, cerrando, ahora sí, la quinta función producida bajo el paraguas de «The Sun God». Y como quien no quiere la cosa, nos dejaron la mejor lucha de parejas del 2024, lejos de la clásica estructura habitual de los combates de su tipo en la lucha estadounidense (motivo por el que buena parte de la IWC ha decidido ignorarlo en sus antologías anuales), lleno de memorables secuencias y «spots» a un ritmo vertiginoso, con unas rivales, Chihiro Hashimoto (mitad de Team 200kg, tándem camino de ser de culto) y VENY, que merecen dejar de figurar en esa categoría de secundarias del joshi puroresu.

Euforia vs. Hechicero vs. Esfinge vs. Valiente, Cuadrangular de máscaras | 91 Aniversario del CMLL

Habitualmente, en las grandes luchas a tres caídas, la tercera caída suele servir de clímax por excelencia. Y en este cuadrangular, punto álgido del show de aniversario del CMLL, el duelo final entre Euforia y Hechicero lució como un ente independiente de casi 25 minutos, con todo el drama que implicaba tal estipulación. Porque aunque la máscara de Euforia no podía considerarse de las más prestigiosas del panorama, nadie lo hubiera dicho viendo tamaña batalla, en volandas por una vibrante Arena México, entusiasmada ante el desempeño de cuatro competidores, y en especial dos, que demostraron por qué en el pancracio mexicano no son necesarios campeonatos cuando tienes sobre la mesa una tapa. Aquella noche descubrimos a José Leonardo Moreno León. Y al mismo tiempo, asistimos al nacimiento de una nueva estrella: Hechicero.

Mike Bailey vs. Konosuke Takeshita | primera noche de MAPLE LEAF PRO Forged In Excellence

Junto a la creación de Marigold y el establecimiento de Sareee-ISM, el renacer de MAPLE LEAF PRO Wrestling vía Scott D’Amore supuso una de las noticias más refrescantes para el panorama de promotoras durante 2024. Pocos productos de «nuevo» cuño pueden presumir de albergar en su primer show un combate tan excelso como el trazado por Bailey y Takeshita el pasado 19 de octubre. Si bien es cierto que con dos luchadores así, quienes además ya se conocían muy bien por haberse enfrentado cuatro veces en otros escenarios —dejando algunas de las mejores actuaciones en la historia de DDT Pro Wrestling y PWG—, D’Amore no hizo precisamente un salto al vacío. «Speedball» y «The Alpha» son dos seguros de vida a la hora de ofrecer espectáculo, y su saga de combates promete devenir en legendaria.

Leon Slater vs. Zozaya, Iron Man de 60 minutos | RevPro Uprising

El listado no podía cerrarse sin la inclusión de este hito, acaecido apenas una semana atrás, que cual broche de oro al 2024 de RevPro, acabó por otorgar a la casa británica su condición de mejor «indie» del planeta luchístico. Andy Quildan pudo programar su primer «Iron Man» de 60 minutos con otros nombres consolidados, y en cambio, quiso que dos noveles, Zozaya y Leon Slater, hicieran historia, insertándolo, para más inri, en mitad del cartel de uno de los shows de mayor peso del calendario, Uprising, donde Luke Jacobs y Michael Oku tuvieron la mayor revancha en la historia de RevPro (vendido así por la promotora). Spoiler: jonrón absoluto que redefinió el término «show stealer» y terminó por poner en el mapa a Zozaya, cuyo 2024 fue de auténtico punto y aparte en una carrera prometedora.