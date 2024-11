Diego Lopes y un reto a Ilia Topuria

El contendiente del peso pluma de la UFC, Diego Lopes, insiste en que no rehuirá un combate en caso de que Ilia Topuria repita su invitación de apuntar y lanzar contra él más adelante, como lo hizo contra Max Holloway.

Lopes ha estado reclamando su próxima oportunidad de desbancar a Topuria del trono de las 145 libras desde que «El Matador» se impuso a Max Holloway de forma brutal el mes pasado en Abu Dhabi.

El brasileño afincado en México estuvo junto a la jaula en el UFC 308 tras pesarse como peleador de reserva para el evento principal del campeonato. Ese hecho, unido a su triunfo sobre Brian Ortega en la Esfera el pasado mes de septiembre, ha colocado a Lopes en una posición privilegiada para una primera oportunidad por el oro.

Y si tiene la oportunidad de manchar el récord perfecto de Topuria en 2025, el aspirante número 3 ha pedido al español que repita cómo empezó la pelea con Holloway.

Durante una reciente entrevista con MMA Junkie, Lopes dio la bienvenida a una pelea temprana con Topuria, que cumplió su promesa de apuntar hacia abajo y ofrecer lanzar el fregadero de la cocina a «Bendito» en los primeros 10 segundos. Holloway no se desvió de su plan para descartar eso, pero Lopes afirma que él haría exactamente lo contrario.

«Definitivamente, definitivamente, definitivamente», dijo Lopes en español cuando se le preguntó si se tiraría al suelo con Topuria. «Ya te digo, respeto a todo el mundo, pero no tengo miedo de nadie. Si hay algo que no tengo es miedo. Creo que lo he demostrado en todas mis peleas. He demostrado que no le tengo miedo a nadie.

«Todas las veces que quiera apuntar al suelo, plantaré los pies en medio de la jaula y tiraré al suelo. Es así de fácil», añadió.

Para hacer buenos esos comentarios, Lopes tendrá que convencer primero a los altos mandos de la UFC de los méritos de elegirle para enfrentarse a Topuria en lugar de a Volkanovski, o añadir otra victoria a su actual racha.

Tras la exitosa defensa del campeón en Oriente Medio, el director ejecutivo de la UFC, Dana White, señaló a Volkanovski como el probable próximo rival de Topuria, debido a su etapa como campeón antes de toparse con «El Matador» el pasado mes de febrero.