Diego Lopes tiene la vista puesta en volver a la lucha por el título en la división de peso pluma de la UFC.

Lopes (26-7 MMA, 5-2 UFC) peleó contra Alexander Volkanovski (26-4 MMA, 14-3 UFC) por el título vacante de 145 libras en UFC 314 el mes pasado. Tras caer en las tarjetas de puntuación de los jueces, Lopes ha comenzado a trazar su camino de regreso a la cima de la división.

El 13 de septiembre, la UFC celebrará un evento de gala en Guadalajara, la ciudad que ha sido su hogar durante muchos años, y Lopes ve una gran oportunidad para volver a meterse de lleno en la lucha por el título. También ha mencionado a un par de posibles rivales que podrían ayudarle a conseguirlo.

«Mi objetivo es pelear en Noche UFC en septiembre», dijo Lopes a Hablemos MMA. «Dos nombres que puedo mencionar que me gustaría sería la revancha contra Movsar (Evloev) o una pelea contra Yair (Rodríguez). Cualquiera de esos tipos me acerca al título».

Lopes debutó en la UFC con poca antelación contra Movsar Evloev hace dos años. Aunque perdió aquella noche, su actuación llamó la atención. A continuación, encadenó una racha de cinco peleas ganadas, lo que le valió una oportunidad por el título contra Volkanovski.

Aunque se quedó corto ante el australiano en Miami, Lopes cree que su impresionante trabajo en las 145 libras le ha mantenido firmemente en la lucha por el título.

«Las peleas que tengo que hacer son las que me garantizan la próxima pelea por el cinturón«, dijo Lopes. «Todavía no he pensado mucho en lo que queremos hacer, pero obviamente tenemos la Noche UFC en Guadalajara, ese es mi objetivo, pelear ahí. La pelea que quiero es la que me acerque más al título. Independientemente de quién sea, quiero la pelea que la UFC diga, “Ok, gana esta, y estarás peleando por el título”. Ésa es la que voy a aceptar, sin problemas».

Muchos aficionados sintieron que Movsar Evloev (19-0 MMA, 9-0 UFC) fue injustamente pasado por alto cuando Diego Lopes fue seleccionado para enfrentarse a Volkanovski por el título vacante de 145 libras en el UFC 314. Mientras tanto, el ex retador al título Yair Rodríguez (20-5 MMA, 11-4 UFC) recordó a la división sus credenciales esa noche con una impresionante victoria sobre Patricio Pitbull.

«Mira, es definitivamente Movsar», dijo Lopes cuando se le preguntó quién merece obtener la próxima oportunidad por el título en 145 libras. «La UFC lo ha estado cocinando desde hace muchos años. Aunque a la gente no le guste su estilo, ha ganado peleas clave para tener la oportunidad de pelear por el título».

«“El Pantera” también tuvo una buena presentación en su última pelea. Creo que la UFC tenía que ofrecerle algo. No creo que fuera en plan: “Eh, pelea con este tío porque es el único disponible”. No creo que peleara con un recién llegado fuera de la clasificación sin recibir alguna promesa o alguna oferta. Así que creo que cualquiera de esos tipos puede pelear por el título, pero el que no lo consiga, que pelee conmigo«.