Diego Lopes quiere pelea con Alexander Volkanovski en UFC 314

Diego Lopes continúa concentrado en pelear contra Alexander Volkanovski. Lopes (26-6 MMA, 5-1 UFC) confirmó que no peleará contra Yair Rodríguez, lo que se rumoreaba para el evento principal de UFC en ESPN 64 el 29 de marzo en la Ciudad de México.

“La pelea con Yair nunca sucedió. UFC me habló y me dijo: ‘Bien, siéntate, quédate aquí, relájate. Tal vez podamos hacer una gran pelea para ti’. Estoy entrenando, me mantengo listo para una gran pelea. Necesito una gran pelea ahora. Soy el número 3 en el ranking. Creo que Max (Holloway) está fuera del ranking, pero pasó al peso ligero. No sé qué está pasando en la división ahora”.