Diego Lopes. «No tiene sentido pelear con Aljamain Sterling ahora»

Diego Lopes quiere volver a reservar su pelea con Brian Ortega. La sensación de peso pluma en ascenso acordó una pelea con poca anticipación con el dos veces retador al título para UFC 303 a fines de junio después de que la cartelera perdiera a Conor McGregor vs. Michael Chandler, pero vio el enfrentamiento subir una categoría de peso y luego cambiar por completo cuando Dan Ige intervino con horas de anticipación como su nuevo oponente.

Lopes ganó por decisión esa noche y está convencido de que Ortega debería ser su próximo rival en la UFC. Por esa razón, Lopes decidió desestimar las críticas del ex campeón de peso gallo Aljamain Sterling y su ex oponente Movsar Evloev .

“No tiene sentido ahora. Íbamos a pelear con el número 3 del mundo, luego peleamos con el número 13 y subimos dos posiciones. La UFC básicamente me ha garantizado una pelea con un oponente del top 5, así que Aljamain Sterling no tiene sentido, y tampoco una revancha con Movsar”.

Lopes tuvo una pelea reñida con Evloev en poco tiempo en su debut en UFC, y desde entonces ha tenido una racha con cuatro victorias en UFC y tres bonificaciones posteriores a la pelea. Evloev solo ha peleado una vez desde su victoria sobre Lopes, obteniendo una decisión sobre Arnold Allen , mientras que Sterling tiene un récord de 1-0 en su regreso a las 145 libras con una victoria en tres asaltos contra Calvin Kattar a principios de este año.

“Saben que estoy en una buena posición en este momento. Saben que iba a pelear con el número 3 del mundo y estoy derribando la puerta para una pelea por el título, así que quieren que se haga eco de mí. No tiene sentido que me llamen la atención ya que están mejor clasificados que yo. No tiene sentido, pero saben que estoy generando mucho [revuelo] entre los fanáticos y la UFC”.