Diego Lopes habla sobre el paso de Ilia Topuria al peso ligero

Diego Lopes se benefició inmediatamente de la decisión de Ilia Topuria de subir al peso ligero cuando se enfrente a Alexander Volkanovski por el título de peso pluma ahora vacante el 12 de abril en Miami, y el cabeza de cartel de UFC 314 cree que Topuria puede brillar en 155 libras.

Topuria una vez peleó como peso ligero en la UFC, cuando derrotó a Jai ​​Herbert con un gancho de derecha en marzo de 2022. La estrella georgiana-española tenía marca de 3-0 en la compañía antes de esa pelea, y desde entonces ha ganado cuatro seguidas con un trío de finalizaciones, incluidas las históricas detenciones de Max Holloway y Volkanovski.

Si algún día Topuria regresa al peso pluma en caso de que las cosas le salgan mal ante una competencia más pesada, Lopes acepta el desafío.

Lopes ahora se centra en vencer a Volkanovski para alzarse con el oro en las 145 libras tras ganar sus últimas cinco peleas en la UFC, con tres finalizaciones y un par de decisiones sobre Brian Ortega y Dan Ige . El brasileño de 30 años peleó en peso gallo anteriormente y no descarta competir en otras categorías de peso en el futuro.

“He hablado con mi nutricionista y me ha dicho: ‘Puedes pelear en cualquier categoría de peso que quieras. [Me dijo]: ‘Tienes el peso para pelear en 135, tienes el peso para pelear en 145 y puedes subir un poco, tienes la estructura corporal y la altura para pelear en 155 también’. Pero por ahora me centro en esta división, y luego veremos qué nos depara el futuro. Ahora estoy centrado en la división. Quizás en el futuro pueda subir sin problema y dar buenas peleas en 155”.