Diego Lopes viene de una victoria por decisión sobre Dan Ige en el UFC 303, en una pelea que Ige aceptó con pocas horas de preaviso. En un principio, Lopes iba a luchar contra Brian Ortega, pero el ex aspirante al título se vio obligado a abandonar la pelea el mismo día del evento.

Tras la victoria, el ex campeón de peso gallo Aljamain Sterling llamó a Diego Lopes, pero el brasileño no cree que la pelea tenga sentido ahora.

«No tiene sentido ahora», dijo Lopes a Canal Encarada (vía MMAFighting). «Íbamos a pelear contra el número 3 del mundo, luego peleamos contra el número 13 y subimos dos posiciones. La UFC básicamente me ha garantizado ahora una pelea con un [oponente] entre los cinco primeros, así que Aljamain Sterling no tiene sentido, y tampoco una revancha con Movsar…».

«Saben que estoy en un buen momento», añadió Lopes. «Saben que iba a pelear con el número 3 del mundo y que estoy tirando la puerta abajo para una pelea por el título, así que quieren el rumor para ellos. No tiene sentido que me llamen la atención porque están mejor clasificados que yo. No tiene sentido, pero saben que estoy generando mucha [expectación] entre los aficionados y la UFC».

Es interesante que Lopes no cree que una pelea con Sterling o Mosvar Evloev tiene sentido para él, ya que ambos están clasificados por delante de él. En cambio, Diego Lopes todavía quiere pelear con Brian Ortega a pesar de que ‘T-City’ movió su pelea a peso ligero y luego se retiró de su pelea el día del evento.

«Ya que parece que [Max] Holloway e [Ilia] Topuria pelearán, me gustaría pelear con Ortega porque ha peleado por el título dos veces y tiene mucha experiencia contra los mejores de la división», dijo Lopes. «Una buena pelea y una buena victoria sobre él me pondrían definitivamente al lado de una pelea por el título».

Independientemente de con quién pelee Lopes a continuación, el brasileño cree que se encuentra en un buen momento en la división de peso pluma y que se está acercando a una oportunidad por el título.