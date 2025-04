La lucha por el título de peso ligero de la UFC parece estar en suspenso, y el entrenador de Charles Oliveira está cada vez más frustrado con el estancamiento.

Diego Lima, que entrena al ex campeón Oliveira (35-10 MMA, 23-10 UFC), ha expresado su descontento con las dudas de Islam Makhachev a la hora de anunciar cuándo -y contra quién- defenderá su cinturón.

Makhachev (27-1 MMA, 16-1 UFC) fue visto por última vez en acción cuando sometió a Renato Moicano en UFC 311 en enero. Cuando el campeón del peso pluma, Ilia Topuria (16-0 MMA, 8-0 UFC), anunció recientemente que dejaría vacante el título de las 145 libras y ascendería al peso ligero, muchos dieron por inminente una superpelea entre ambos.

Sin embargo, el entrenador y mentor de Makhachev, Khabib Nurmagomedov, reveló recientemente que están esperando el resultado de la próxima pelea por el título de peso welter entre Jack Della Maddalena y su compañero de entrenamiento, Belal Muhammad.

Si Muhammad pierde ante Della Maddalena, se espera que Makhachev suba a las 170 libras para desafiar al australiano, y Lima cree que si hace ese movimiento, la división de peso ligero necesita moverse rápidamente.

«¿Si Makhachev sube? Entonces pierde el cinturón», dijo Lima esta semana en declaraciones a MMA Fighting. «Es como (Ilia) Topuria. Creo que la UFC le pedirá que elija. Si dice ‘pelearé’ (en 170 libras), entonces tendrán que crear un interino. No puedo poner toda una división en espera. Personalmente, creo que es absurdo retener toda una división.

«Cuando un atleta sube, tiene que dejar su cinturón o crear un interino. Cuando un peleador empieza a tardar demasiado en pensar lo que va a hacer, entonces es el momento de crear un interino. La división debe moverse. Los peleadores pelean mucho para conseguir el cinturón y, cuando lo consiguen, quieren sentarse en él. No debería ser así».

Se ha especulado que Ilia Topuria fue presionado por la UFC para que renunciara a su título de 145 libras antes de ascender a la división de peso ligero, y Lima cree que eso fue un error por parte del ex campeón de peso pluma.

«No soy el mánager de Topuria, pero si lo fuera, no dejaría que mi peleador dejara vacante el cinturón y se arriesgara a subir por nada», dijo Lima. «Subiría con un objetivo, con alguna negociación. No sé si eso es lo que ha hecho Topuria. Están pasando muchas cosas que aún no sabemos.

«En cuanto a Makhachev, ya ha dicho muchas veces que quiere subir», prosiguió. «Entre Charles y Makhachev hay un cinturón, y eso es lo que queremos ganar. Pero primero tenemos que llegar al cinturón, y ahí hay dos problemas. Primero, la pelea de Belal. No sabemos qué pasará si Belal gana o pierde. Y también está Topuria, y no sabemos la negociación que tuvieron en el momento en que soltó el cinturón y subió de división.»