Diego Hill vs. Okumura vs. Stigma en MLW x Don Gato Tequila: Live Special 

La empresa de lucha libre independiente Major League Wrestling (MLW), ha anunciado a través de sus redes sociales que Diego Hill vs. Okumura vs. Stigma se enfrentarán en MLW x Don Gato Tequila: Live Special cartel que se celebrará el jueves 20 de noviembre desde el Charleston Music Hall en Charleston, South Carolina.

En un combate donde el tiempo corre implacablemente y cada segundo cuenta, el prometedor novato de Major League Wrestling, Diego Hill, busca demostrar su valía frente a dos veteranos internacionales. Formado bajo la atenta mirada de César Durán, Hill ha cautivado al público con su explosivo estilo aéreo y su energía intrépida. Ahora, se enfrenta a la prueba más importante de su joven carrera.

Representando a CMLL, Okumura aporta décadas de experiencia y astucia en el ring. Maestro japonés afincado en México, Okumura es venerado en la Arena México por su precisión metódica y su reputación de doblegar a oponentes más rápidos y vistosos.

Mientras tanto, Stigma, el enmascarado más destacado de Puebla, llega con una combinación de velocidad, potencia y garra que lo ha convertido en una figura clave entre los luchadores más dinámicos del CMLL. Conocido por sus espectaculares ataques desde la tercera cuerda y su temperamento fogoso, Stigma se crece ante la presión, precisamente el tipo de ambiente que la visión de Don Gato ha creado para Charleston.

Las reglas son sencillas: una caída, diez minutos, victoria súbita. Un combate relámpago está diseñado para llevar a los velocistas al límite —rápidos, feroces e implacables— con un estricto límite de tiempo de 10 minutos que garantiza que no haya movimientos desperdiciados, ni pausas, ni segundas oportunidades.

Para Diego Hill, esta es una oportunidad para impulsar aún más su racha ascendente en MLW. Para Okumura y Stigma, es una batalla por el orgullo, el legado y la supremacía en Ciudad Santa.

Major League Wrestling x Don Gato Tequila: donde la tradición se encuentra con el caos. En vivo el jueves 20 de noviembre desde el Charleston Music Hall y en streaming a todo el mundo.