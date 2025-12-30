Diego Hill listo para competir en el MLW Battle Riot VIII

La empresa de lucha libre independiente Major League Wrestling (MLW), ha anunciado a través de sus redes sociales que Diego Hill luchará en el evento MLW Battle RIOT VII de 40 luchadores, evento que tendrá lugar el 29 de enero en el Osceola Heritage Park Events Center en Kissimmee, Florida.

Diego Hill, una de las promesas más prometedoras de MLW en 2025, llega a RIOT con el legado y la guía de su mentor, el Campeón Nacional de Peso Abierto de MLW, Blue Panther. Como protegido del legendario Panther, Hill se ha forjado rápidamente una reputación de precisión, disciplina e innovación que va mucho más allá de su edad.

Este es el segundo Battle RIOT de Diego Hill, y la experiencia es crucial en un combate donde la sincronización y la precisión lo son todo. Desde su primera aparición, Hill ha seguido evolucionando, perfeccionando un arsenal definido por una agilidad asombrosa, una velocidad explosiva y un ataque de vanguardia que le permite atacar desde ángulos impredecibles.

Battle RIOT es la prueba definitiva de MLW. Dos competidores comienzan el combate, con un nuevo participante cada 60 segundos. Las eliminaciones se producen por conteo, sumisión o lanzamiento por encima de la tercera cuerda, y al no haber descalificaciones, reina el caos de campana a campana. El último competidor en pie se asegura una futura oportunidad por el Campeonato Mundial de MLW.

En un campo repleto de poder y brutalidad, la rapidez, creatividad y capacidad de adaptación de Hill lo convierten en un peligroso impredecible. Con las lecciones de Blue Panther a sus espaldas y la experiencia de RIOT ya en su haber, Diego Hill llega al 29 de enero listo para convertir la oportunidad en un momento decisivo.

El 29 de enero en Kissimmee, comienza la cuenta regresiva, y una de las estrellas jóvenes más brillantes de MLW vuelve a la carga.