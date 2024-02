Diana Belbita: «Revancha contra Molly McCann detuvo plan de retiro»

Diana Belbita esencialmente había terminado con las MMA antes de que los programadores presentaran la oportunidad de vengar su primera derrota en el octágono contra Molly McCann en UFC Fight Night 235 .

Belbita (13-8 MMA, 2-4 UFC) sufrió una derrota por decisión unánime ante la ex retadora al título Karolina Kowalkiewicz en octubre y dijo que estaba muy cerca de apretar el gatillo para retirarse. Pero entonces sonó el teléfono y le ofrecieron una revancha con McCann (13-6 MMA, 6-5 UFC), quien venció a “Warrior Princess” por decisión unánime en su debut en UFC en octubre de 2019.

La pelea inicial tuvo lugar en la división de peso mosca femenino, pero la secuela tendrá lugar en el peso paja, con el enfrentamiento programado para las preliminares de la cartelera del sábado en UFC Apex (ESPN+). Es un escenario completamente diferente, y Belbita disfruta la oportunidad de demostrar cuánto ha mejorado en los últimos cuatro años.

«Tengo que admitir que, después de pelear con Karolina, consideré que había terminado de pelear, renuncié y eso es todo. A veces no queremos hacerlo y está bien. Sólo quiero encontrar otra forma de vida y estaba preparado para ello. Pero esta revancha con Molly McCann es lo que me hizo retroceder. Cuando UFC me envió un mensaje de texto y vi que era el nombre de Molly McCann, pensé: ‘Diablos, sí’. Tengo que hacerlo de nuevo.’

“En primer lugar tengo que hacerlo por mí mismo porque quiero ver dónde estoy ahora mismo. Cuando luché contra Molly, yo era sólo un niño peleando en la categoría de peso equivocada, me mudé a Canadá dos meses antes de eso. No estaba nada preparado para esa pelea. Ahora se enfrentará a un luchador diferente. Sé que ella mejoró mucho, sé que también es una peleadora diferente, pero realmente necesito ver mi nivel ahora mismo”.

A pesar de considerarse «terminada» en el deporte, Belbita, de 27 años, dijo que la derrota ante Kowalkiewicz no fue el factor principal. De hecho, tomó ese resultado de manera muy positiva.

“¿Qué hay de frustrante en esa derrota? No siento que haya sido una derrota. Esa fue una gran pelea, así que no veo el problema. Por supuesto que aprendí mucho después de esa pelea. Por supuesto, enfrentarme a una luchadora como Karolina fue genial para mí, mi experiencia y mi carrera. Así que estoy feliz de haber tenido esa pelea. Por supuesto que no gané y después me decepcioné, pero fue una gran experiencia para mí”.

Aunque aceptó la revancha con McCann, no hay ningún compromiso futuro para pelear más allá de eso, dijo Belbita. Ella está tomando decisiones a corto plazo en este momento y reveló que esta podría ser su última pelea, sin importar si gana o pierde.

«No voy a obligarme a hacer algo si no tengo ganas de hacerlo. Por ahora me gusta, pero veamos cómo va a terminar y cómo me siento. No se sorprendan si voy a ganar y todavía pienso: ‘No tengo ganas de hacerlo’. Y no lo voy a hacer si no tengo ganas de hacerlo. Tengo tantas opciones en la vida. Puedo hacer tantas cosas. No voy a quedar atrapado en algo si no estoy en ello al 100 por ciento”.