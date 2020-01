Diamond Dallas Page volverá a los rings en AEW

Con un seudónimo como Self High Five en SÚPER LUCHAS, me disculparán si no puedo disimular mi entusiasmo por la siguiente noticia. Y aunque un servidor se muestra siempre crítico por el exceso de protagonismo de las estrellas del pasado en WWE, y criticó abiertamente la decisión de Shawn Michaels de disputar aquel combate en Crown Jewel 2018, el caso de Diamond Dallas Page que ahora nos ocupa luce distinto, pues este nunca oficializó su retiro.

DDP apareció durante un segmento con MJF y Wardlow para recordar lo ocurrido hace algunas semanas, cuando el veterano y el guardaespaldas de Friedman casi llegan a las manos, preguntándose si de verdad podría disputar un combate más, pues así el público se lo pidió. Y el respetable de Southaven volvió a corear ese «One More Match».

MJF aclaró que él no quería enfrentarlo, pero que The Butcher y The Blade sí, dupla que acabó atacando a Page, quien logró contrarrestarlos hasta recibir un golpe bajo de Friedman, llevándose los abucheos de los presentes.

Y a continuación a QT Marshall y Dustin Rhodes salieron a hacer el salve, dando forma a un choque confirmado minutos después para el episodio de la semana que viene de AEW Dynamite.

► Diamond Dallas Page y su «desliz» con AEW

A finales de octubre, DDP realizó estas declaraciones al ser cuestionado acerca de si podría volver a calzarse las botas en AEW.

Diría que no, no voy a volver a luchar […] No me veo teniendo otro combate. Pero algunos Diamond Cutters… me quedan bastantes aún en el depósito. ¿Pero volver a competir? Diría que no ahora mismo, porque tendrían que pagarme para llevarme algún golpe [risas]. Si Cody me necesita para algo, lo haré. ¿Subirme al ring? Quiero que los chicos jóvenes lo hagan.

Poco después, Page pareció volver a querer aclarar que guardaría fidelidad con WWE.

La razón por la que no voy a firmar un contrato con AEW es porque todavía quiero trabajar con WWE […] no quería tomar ningún tipo de contrato con eso. Cuando hablé con Cody al respecto, también quería que supiera que si le estaba dando algún tipo de consejo, no estaría contaminado… Simplemente hablamos del negocio como lo hemos hecho desde que [Cody] tenía 12 años.

Sin embargo, después de su implicación en la batalla campal en memoria de André el Gigante de WrestleMania 32, el último combate oficial de Diamond Dallas Page podría darse en AEW.