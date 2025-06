Diamante Jr. revela por qué no pudo entrar al CMLL

Diamante Jr., nacido en una familia con una fuerte tradición luchística, siempre tuvo la presión de portar un apellido de tanto prestigio, pues es hijo de Diamante, miembro de Las Gemas del Ring y primo de Andrade. Antes de cumplir la mayoría de edad, estuvo en la escuela del Consejo Mundial de Lucha Libre en la Ciudad de México, donde entrenó con Virus. Sin embargo, enfrentó retos relacionados con su físico y la política interna de la empresa.

► «Llegué al CMLL con 16 años»

En entrevista para Con Límite de Tiempo, en el canal de YouTube de Súper Luchas, Diamante dijo:

«Como todos saben, en el Consejo hay mucho lagunero, mucho luchador lagunero. A mi papá le tocó compartir cartel con alguien de allá, quien le dijo: ‘¿Por qué no lo mandas a entrenar? Que lo empiecen a ver en la empresa, que se empieza a foguear’.

«Llegamos mi hermana y yo con el profe Virus. Recuerdo que los que estaban en ese entonces, y que acababan de debutar, eran Atlantis Jr., el hijo del Villano III. Estuvimos como ocho meses. Desde un principio, cuando llegué, me dijeron que estaba muy chico para que me pudieran debutar. Tenía 16 años, llegué allá muy delgado. Otros compañeros de ahí me llegaron a preguntar si quería ser una estrella ahí, porque en ese entonces estaba Rush, y me dijeron: ‘¿Cómo con ese físico vas a luchar contra Rush, que es un peso completo. Si te llegan a debutar, te van a debutar como mini'».

► «Si él no te recomienda, no entras»

Sin decir nombres, Diamante Jr. habló de que le faltaron recomendaciones de alguien con mucho peso.

«Hay mucho talento en la escuela del CMLL, muchísimo talento, pero aunque importa el talento, ellos se enfocan, se guían más y le dan la oportunidad a quien tiene una palanca, un conocido que te ayude. Así es como se maneja la empresa, la verdad».

«Todo se maneja por recomendaciones y la recomendación principal es de un lagunero, un luchador que es de La Laguna, y si él no te da buena recomendación, pues prácticamente no entras».

Diamante Jr. reveló, además, sus planes a futuro, que incluyen ampliar su nombre dentro del circuito independiente antes de buscar oportunidades en el extranjero, principalmente en Estados Unidos.